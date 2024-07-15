Boğaz Köprüsü’nde darbecilere karşı baba-oğul direnişi!

2016 gününde Erol Olçok da vatanını savunmak için oğlu Abdullah Tayyip Olçok ile birlikte sokağa çıkanlar arasındaydı. Reklamcı Erol Olçok, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin reklam danışmanıydı.

Olçok, darbe girişimi haberini alır almaz hemen evden ayrıldı. O sırada oğlu 16 yaşındaki oğlu Abdullah da peşine takıldı. Ona "Sen evde kal" diye çıkıştı. Ama genç evlat, babasını yalnız bırakmadı. 54 yaşındaki baba Erol Olçok ve oğlu, Boğaziçi Köprüsü'nde darbecilerin karşısına çıktı. Ancak hain kurşunlarla ikisi de hayattan ayrıldı. Babaoğul, geride büyük bir "Kahramanlık" öyküsü bıraktı. Onların ve diğer yiğitlerin anısına köprünün adı da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapıldı.