Erzurum’a hızlı tren geliyor! Müjdeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu verdi

Uraloğlu, Erzurum'da yaklaşık 4 buçuk yıl görev yaptığını anımsatarak, " Erzurum'un ekmeğini yedik, suyunu içtik ve hizmet etmeye çalıştık. Sonrasında da Genel Müdür olarak hizmet etmeye çalıştık. Şimdi de bu görev vesilesiyle inşallah bütün Türkiye'mize olduğu gibi Erzurum'a da hizmet etmeye devam edeceğiz. Çünkü Erzurum, duruşuyla, ülkemizin milli manevi değerlerine sahip çıkması ve destek vermesiyle beraber bize her zaman güç vermiştir, destek olmuştur." dedi.

TÜRKSAT 6A'NIN SON DURUMU NASIL?

Erzurumlular ile bir araya gelen Bakan Uraloğlu, "Geçen hafta içerisinde ilk yerli ve milli uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlattık, onun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Bu ülkenin bir evladı ve bir mühendis olarak bunu yapabilmenin haklı gururu sevinci ve heyecanı var. Cumhurbaşkanımız bize hedef göstererek her türlü maddi ve manevi desteği verdi." ifadelerini kullandı.