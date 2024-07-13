Artvin Yusufeli Barajı açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "80 yılda yapılan 50 kilometrenin fazlasını tek bir projede yaptık''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimi 685 metrelik Merkez Viyadüğü ile geçilerek 90,5 kilometre olan Yusufeli-Artvin merkez yolu uzunluğunun 75 kilometreye düşürüldüğünü bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu

YUSUFELİ BARAJI AÇILDI

Bakan Uraloğlu, Artvin'de Yusufeli Merkez Viyadüğü açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı Space X'in Florida'daki uzay üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye'ye döndükten sonra ayaklarının tozuyla Yusufeli'ne geldiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:

"8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibarıyla Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2. ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı. Türksat 6A sorunsuz şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."