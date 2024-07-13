Artvin Yusufeli Barajı açıldı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "80 yılda yapılan 50 kilometrenin fazlasını tek bir projede yaptık''

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yusufeli baraj gölünün etrafından dolanan 16,2 kilometrelik yol kesimi 685 metrelik Merkez Viyadüğü ile geçilerek 90,5 kilometre olan Yusufeli-Artvin merkez yolu uzunluğunun 75 kilometreye düşürüldüğünü bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu
YUSUFELİ BARAJI AÇILDI
Bakan Uraloğlu, Artvin'de Yusufeli Merkez Viyadüğü açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'yı Space X'in Florida'daki uzay üssünden yörüngesine fırlatıp Türkiye'ye döndükten sonra ayaklarının tozuyla Yusufeli'ne geldiklerini ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:
"8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece uydumuzu ilk yörüngesine başarıyla fırlattık ve uydumuzdan ilk sinyali planlanan şekilde 67. dakikada başarıyla aldık. Şu anda uydumuz 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varmak için kimyasal itki sistemiyle ateşlenerek aşama aşama kalıcı yörüngesine doğru ilerliyor. Yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. Hamdolsun dün itibarıyla Türkiye saatiyle 20.00 civarında başlayan ve 69 dakika süren 2. ateşleme süreci de başarıyla sonuçlandı. Türksat 6A sorunsuz şekilde uzaydaki yolculuğuna devam ediyor ve bizler de sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."
ARTVİN YUSUFELİ VİYADÜĞÜ
''SİZ YAPAMAZSINIZ NİDALARIYLA BÜYÜDÜK''
Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ürettiği en yüksek değere sahip teknoloji projelerinden biri olan, ilk yerli ve milli haberleşme uydusunun Türksat 6A olduğuna işaret ederek, "Maalesef biz geçmişte 'Siz yapamazsınız.' nidalarıyla büyüdük. Ama Rabbimizin izniyle her geçen gün gücüne güç katan ülkemizin, her şeyin en iyisini, en güzelini hak eden milletimizin nelere imza atabileceğini, neler başarabileceğini Türksat 6A ile bir kez daha gösterdik." diye konuştu.
CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN GURUR VERİCİ ESERLERİNDEN
Suyun medeniyet olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu noktada 2,3 milyar metreküp su depolama ve yıllık 1 milyar 900 milyon kilovatsaat enerji sağlama kapasitesiyle Cumhuriyet tarihimizin en gurur verici eserlerinden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santralimizin önemi de ortaya çıkmaktadır. Bir başka medeniyet göstergesi ise hiç şüphesiz yoldur. Su ile yol birleştiği zaman orada hayat binbir rengiyle ortaya çıkmakta, refah ve zenginlik artmaktadır." ifadelerini kullandı.
"6 BİN 101 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUNU 29 BİN 434 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"
Uraloğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir." sözünden hareketle 2002'de 6 bin 101 kilometre devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu yaklaşık 29 bin 434 kilometreye ulaştırdıklarını, ana aksların tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdiklerini, bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayısını 6'dan 77'ye yükselttiklerini belirtti.
Ülkenin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştıklarını kaydeden Uraloğlu, 2002'de 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 779 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğunu da 753 kilometreye çıkardıklarını aktardı.
Uraloğlu, başlattıkları otoyol seferberliği çerçevesinde 1714 kilometre olan otoyol ağını ise 3 bin 726 kilometreye çıkardıklarını, Türkiye'nin ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını ifade etti.