Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Kahramanmaraş’a müjde: O bölgeler için sonuç çıktı

"YILSONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"

Bakan Kurum, "Bu deprem 21. yüzyılın en büyük felaketi asrın felaketi dediğimiz felaket ama o günün ilk anından itibaren de asrın dayanışmasıyla birlikte 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Bir yandan yerin üstünde işte şu anda içinde bulunduğumuz o gün için yıkılmış ağır hasar görmüş yerlerimizde dükkanlarımızı ticari iş yerlerimizi, kreşlerimizi yapıyoruz. Konutlarımızı vatandaşımızın ülkenin ihtiyaçları doğrusunda talepleri doğrultusunda inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Şehrin kalıcı altyapısını güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yılsonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak. Bölgenin Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak bölgenin cazibe merkezi olarak yine burada turizmin devam ettiği, yine burada ticaretin devam ettiği şehirler ilçeler olarak alınacak" dedi.