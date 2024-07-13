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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan Kahramanmaraş'a müjde: O bölgeler için sonuç çıktı

Deprem bölgesini ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yılsonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak" dedi. Kurum, Kahramanmaraş'taki o bölgenin rapor sonuçlarını da "Müjde" diyerek açıkladı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 15:02 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 15:10
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan Kahramanmaraş’a müjde: O bölgeler için sonuç çıktı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen ilçelerden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devam eden TOKİ konutlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufun olmadığını yatırımın olduğunu vurguladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden en çok etkilenen 11 ilden biri olan Gaziantep'in Nurdağı ilçesine gelerek Deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufun olmadığını yatırımın olduğunu vurguladı.

"YILSONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM ETMİŞ OLACAĞIZ"
Bakan Kurum, "Bu deprem 21. yüzyılın en büyük felaketi asrın felaketi dediğimiz felaket ama o günün ilk anından itibaren de asrın dayanışmasıyla birlikte 21. yüzyılın en büyük deprem dönüşüm seferberliğini yürütüyoruz. Bir yandan yerin üstünde işte şu anda içinde bulunduğumuz o gün için yıkılmış ağır hasar görmüş yerlerimizde dükkanlarımızı ticari iş yerlerimizi, kreşlerimizi yapıyoruz. Konutlarımızı vatandaşımızın ülkenin ihtiyaçları doğrusunda talepleri doğrultusunda inşa etmeye gayret gösteriyoruz. Şehrin kalıcı altyapısını güçlendirecek adımlarımızı atıyoruz. Şu ana kadar 11 ilimizde 276 bin konutun inşasına başladık ve bu çerçevede 76 bin konutumuzun teslimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini gerçekleştirecek ve yılsonuna kadar 200 bin konutu afetzede kardeşlerimize 11 ilde teslim etmiş olacağız. 2025 yılına geldiğimizde 11 ilde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmayacak ve 2025 yılında tüm deprem bölgesi artık afet bölgesi olarak anılmayacak. Bölgenin Anadolu'nun parlayan yıldızı olarak bölgenin cazibe merkezi olarak yine burada turizmin devam ettiği, yine burada ticaretin devam ettiği şehirler ilçeler olarak alınacak" dedi.

"DEPREM BÖLGESİNDE HERHANGİ BİR TASARRUF SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"
Bakan Kurum, "Devletimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde yapılması gereken tüm yatırımları yapmaktadır. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarruf söz konusu değildir. Burada vatandaşımızın ihtiyacı neyse burada şehrin bizden beklentisi neyse o ihtiyaçlarını giderecek adımlar kararlı bir şekilde atılmaktadır. Bunu Hazine ve Maliye Bakanımız geçtiğimiz hafta açıkladı. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. İnşallah tüm bakanlıklarımızla birlikte bu konutları yapımını gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Kurum şunları söyledi:

"Gaziantep özeline baktığımızda değerli arkadaşlar şu ana kadar 14 bin 710 konutumuzu iş yerimizi teslim ettik. Bugün Nurdağı'ndan İslahiye'ye Şahinbey'den Şehitkamil'e Araban'a kadar evlerimizi teslim edeceğiz. Köylerimizde, 32 bin 299 konut ve işyerimizin yapım çalışmaları süratli bir şekilde devam etmektedir. Çevre düzenlemesi ile bahçesiyle örnek şehircilik modellerini olacağı her türlü Zemin iyileştirmeleri yapıldı. Bilim insanlarımızın ışığında bilgileri ve onların önerileri doğrultusunda yaptığımız çalışmaları inşallah devam ettireceğiz."

"KAHRAMANMARAŞ'A MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"
Bakan Kurum, "Buradan Kahramanmaraşlı hemşerilerimize verdiğimiz bir sözü yerine getirdiğimizin müjdesini de vermek istiyorum. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Boğaziçi bölgesinde heyelan riski nedeniyle "uygun olmayan alan" olarak belirlenmiş bir bölgemiz vardı. Bilim insanlarımız; 6 ay boyunca bölgeyi tüm detaylarıyla çalıştılar. Biz de bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü vermiştik. Bilimsel raporun sonucuna göre; söz konusu alan üzerinde, heyelan topuğunun da içinde yer aldığı eğimin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan alanda izlemelerin 6 ay daha devam etmesine karar verilmiştir. Diğer taraftan, Boğaziçi bölgesindeki yapılaşmanın bulunduğu alanlarda tüm inceleme ve izlemeler de tamamlandı. Alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi. Bilim insanlarımızca bu alan içinde iksa, iyileştirme, heyelan kazığı gibi önlemler alınmak suretiyle yapılaşmaya gidilebileceği sonucuna varılmıştır. Kahramanmaraş'ımıza, afetzede kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

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