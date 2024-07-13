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Başkan Erdoğan'dan tarihi çağrı: Suriye’de adil barış mümkün

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Başkan Erdoğan’dan tarihi çağrı: Suriye’de adil barış mümkün

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Suriye'de süreç olumlu ilerliyor. Adil barış istiyoruz. Bu en çok bize fayda sağlar. Herkesi tarihi çağrımıza desteğe bekliyoruz. FETÖ, PKK gibi kuklalara desteğin bahanesi olamaz. Bunlar komşunun tarlasına zarar vermek için ekilen otlara benzer.

Bizim önceliğimiz F-16 talebimizin karşılanması. Başkan Biden, '3-4 hafta içerisinde F-16 sorununu çözeceğim' dedi. Süleymaniye yönetimi PKK ile aralarına mesafe koymalı. Aksi halde bizim tavrımızda bir değişiklik olmayacak.

NATO'nun en önemli ülkelerinden biriyiz. Genel Sekreterlik yapılanmasında Türkiye'nin temsil edilmesi olağandır. 3. Dünya Savaşı ihtimalini görmüyorum. Görmek de istemiyorum. Savaştan çok barışı söylemeli, barışı konuşmalıyız.

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