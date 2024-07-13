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15 Temmuz gecesi Meclis'te neler yaşandı? Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı: Öleceksek burada ölelim

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, milletvekilleri Meclise gelerek milli iradeye sahip çıktı. Millet meydanlara, Ankara'da olan milletvekilleri ise parlamentoya koştu. Bu isimlerden birisi de dönemin Adalet Bakan Bekir Bozdağ'ydı. İhanet gecesi yaşadıklarını anlatan Bozdağ, "Alçaklara 'korktular' dedirtmemek için konuşmamı kesmedim. Öleceksek de ayakta ölmemiz lazım. " ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 07:30 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:46
15 Temmuz gecesi Meclis’te neler yaşandı? Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı: Öleceksek burada ölelim

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15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan fotoğraflardan biri de dönemin Adalet Bakanı, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Genel Kurul kürsüsündeki o "ölümüne" konuşmasıydı.

FETÖ'cü hainler Meclis'i bombalarken konuşmasına hiç ara vermeden devam eden Bozdağ, "o karanlık gece"yi ve yaşadıklarını Sabah Gazetesi'nden Okan Müderssioğlu'na anlattı.

"ÖLMEYİ GÖZE ALAN BİR LİDER OLURSANIZ HALK DA ARKANIZDAN KOŞAR"
Bozdağ, darbeyi nerede öğrendiniz sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde mezuniyet törenine katılıp eve geldim. Hanım ve çocuklar memlekette oldukları için kimse yoktu. Bir süre sonra telefonlar gelmeye başladı, açtım. Boğaz Köprüsü kapatılmış, savaş uçakları alçaktan uçuyor... Hemen Cumhurbaşkanımızı, Başbakanımızı, bakanlarımızı aradım.


Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra sokaklar, meydanlar doldu. Cumhurbaşkanımız ailesiyle beraber her türlü ölüm riskini de göze alarak İstanbul'a uçtu. Böyle ölmeyi göze alan bir lider olursanız halk da sizin arkanızdan koşar. Atatürk'ün arkasından koştu, memleket işgal altındaydı. O gece de Cumhurbaşkanımız bir benzerini yaptı. Bir darbeyi, işgal planını durdurdu.

Cumhurbaşkanımızın demokrasiye sahip çıkması bana göre Türk ve dünya demokrasi tarihinin en şerefli ve önemli örneğidir. Bugün Bolivya gibi birçok ülke bunu örnek aldı. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız değil de başkası olsaydı Birleşmiş Milletler'den tutun da AB'ye kadar verilmedik madalya, nişan bırakmazlardı. Nobel Ödülü'nü de alırdı.

"TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKALIM"
Oğlumla birlikte dışarı çıktıklarını ifade eden Bozdağ, "İlk dakikalarda, 'Darbeciler peşimizde olabilir' düşüncesiyle sürekli hareket halindeydik. Derken, eski milletvekili arkadaşımız Halil Özyolcu'nun bürosuna gittik. Orada, 'Tankların üstüne çıkalım, halkla beraber bu alçaklara karşı mücadele edelim' dedim. Sonra halk zarar görür düşüncesiyle Meclis'e gittik. Genel Kurul'a geldiğimde TBMM Başkanımız İsmail Kahraman hem oturumu hem de o andaki krizi yönetiyordu. Bazı milletvekili arkadaşlar, gazeteciler, danışmanlar da Genel Kurul salonu içerisindeydi." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hasar alan Meclis. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hasar alan Meclis.

"ÖLECEKSEK BURADA ÖLELİM"
Bozdağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
Genel Kurul'da konuşmak için söz aldım, kürsüye çıktım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu. Alçaklara 'korktular' dedirtmemek için konuşmamı kesmedim. Öleceksek de ayakta ölmemiz lazım. 'Sığınağa inelim' diyenler oldu. 'Alçaklardan korkup Meclis'i kapattılar denirse halk sokağa gelmez. Bize düşen burada ölmektir. Meclis'i kapatmayın' dedim. Başkan sağ olsun Genel Kurul'u kapatmadı. Konuşmama devam ederken ikinci bomba geldi. Ortalık toz, duman. Ben konuşmamı yine kesmedim.

Meclise, savaş uçakları üç adet bomba attı.Meclise, savaş uçakları üç adet bomba attı.

"SAĞ TESLİM OLMAYACAKTIM"
O gece eğer bu FETÖ'cü alçak teröristler bize ulaşmış olsaydı, beni sağ teslim alamayacaklardı. Kafama koymuştum şehit olmayı. 'İnşallah bugün şehitlik nasip olur da kilometreyi sıfırlar, Rabbimin huzuruna öyle çıkarım' demiştim. O yüzden Genel Kurul'daki konuşmam da ondan sonra yaptığım her şey de bu duygu ile yapılmıştır, hiçbiri hesaplı değildir. Araba ile sokaklarda dolaşırken birçok araç şehrin dışına doğru gidiyordu. Böyle bir durumda herkesin destek vermesi gerekir oysa. Ama şehre gelen araç konvoyu da gördük. O gelenleri görünce de umutlandım.

EŞİMDEN HELALLİK İSTEYEMEDİM
Bozdağ, eşiyle konuşmasını da anlattı. Eşinden helallik istemeyin düşündüğünü söyleyen Bozdağ, "Televizyonlar haberleri veriyor. Bu sırada bizim 'Hanımefendi' de beni arıyor sürekli, telefonu açmıyorum. 'Bu gece bize bir şey olabilir, ölebiliriz' de belki. Hanımdan 'helallik istesem mi, istemesem mi' diye aklımdan geçirdim. Üzülmesin diye helallik isteyemedim. Aslında çok niyetlendim, 'Çocuklar sana emanet' falan diyeyim diye. Fakat büyük oğlum arabayı sürünce, onun da morali bozulmasın diye bir şey demedim. Sonra açtım telefonu, 'Bir şey yok sen merak etme' deyip kapattım." şeklinde ifadelere yer verdi.

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