15 Temmuz gecesi Meclis’te neler yaşandı? Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı: Öleceksek burada ölelim



Cumhurbaşkanımızın çağrısından sonra sokaklar, meydanlar doldu. Cumhurbaşkanımız ailesiyle beraber her türlü ölüm riskini de göze alarak İstanbul'a uçtu. Böyle ölmeyi göze alan bir lider olursanız halk da sizin arkanızdan koşar. Atatürk'ün arkasından koştu, memleket işgal altındaydı. O gece de Cumhurbaşkanımız bir benzerini yaptı. Bir darbeyi, işgal planını durdurdu.

Cumhurbaşkanımızın demokrasiye sahip çıkması bana göre Türk ve dünya demokrasi tarihinin en şerefli ve önemli örneğidir. Bugün Bolivya gibi birçok ülke bunu örnek aldı. Türk milleti ve Cumhurbaşkanımız değil de başkası olsaydı Birleşmiş Milletler'den tutun da AB'ye kadar verilmedik madalya, nişan bırakmazlardı. Nobel Ödülü'nü de alırdı. "TANKLARIN ÜZERİNE ÇIKALIM"

Oğlumla birlikte dışarı çıktıklarını ifade eden Bozdağ, "İlk dakikalarda, 'Darbeciler peşimizde olabilir' düşüncesiyle sürekli hareket halindeydik. Derken, eski milletvekili arkadaşımız Halil Özyolcu'nun bürosuna gittik. Orada, 'Tankların üstüne çıkalım, halkla beraber bu alçaklara karşı mücadele edelim' dedim. Sonra halk zarar görür düşüncesiyle Meclis'e gittik. Genel Kurul'a geldiğimde TBMM Başkanımız İsmail Kahraman hem oturumu hem de o andaki krizi yönetiyordu. Bazı milletvekili arkadaşlar, gazeteciler, danışmanlar da Genel Kurul salonu içerisindeydi." dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hasar alan Meclis. "ÖLECEKSEK BURADA ÖLELİM"

Bozdağ, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Genel Kurul'da konuşmak için söz aldım, kürsüye çıktım. Ne kadar süre geçti bilmiyorum, çok büyük bir patlama oldu. Alçaklara 'korktular' dedirtmemek için konuşmamı kesmedim. Öleceksek de ayakta ölmemiz lazım. 'Sığınağa inelim' diyenler oldu. 'Alçaklardan korkup Meclis'i kapattılar denirse halk sokağa gelmez. Bize düşen burada ölmektir. Meclis'i kapatmayın' dedim. Başkan sağ olsun Genel Kurul'u kapatmadı. Konuşmama devam ederken ikinci bomba geldi. Ortalık toz, duman. Ben konuşmamı yine kesmedim.

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O gece eğer bu FETÖ'cü alçak teröristler bize ulaşmış olsaydı, beni sağ teslim alamayacaklardı. Kafama koymuştum şehit olmayı. 'İnşallah bugün şehitlik nasip olur da kilometreyi sıfırlar, Rabbimin huzuruna öyle çıkarım' demiştim. O yüzden Genel Kurul'daki konuşmam da ondan sonra yaptığım her şey de bu duygu ile yapılmıştır, hiçbiri hesaplı değildir. Araba ile sokaklarda dolaşırken birçok araç şehrin dışına doğru gidiyordu. Böyle bir durumda herkesin destek vermesi gerekir oysa. Ama şehre gelen araç konvoyu da gördük. O gelenleri görünce de umutlandım.