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Adı ''halk ekmek'' fiyatlar ''pastane'': Öğrenci sınırlaması kaosu bitmeden halk ekmek tartışması başladı

Son bir yılda İBB, Halk Ekmek’e yapılan roket gibi zamlarla tepki çekti. Girdi maliyetlerinin yüksekliğini neden gösteren Halk Ekmek’teki artış mazot, un, asgari ücret ve elektrik artışlarını ikiye üçe katladı. Tost ekmeği bir yılda 17.5 liradan 45 liraya, sandviç ekmeği 14.5 liradan 40 liraya çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 07:02
Adı ’’halk ekmek’’ fiyatlar ’’pastane’’: Öğrenci sınırlaması kaosu bitmeden halk ekmek tartışması başladı

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30 yaş üzerindeki öğrencilerin aylık İstanbulkart'ı yalnızca yüzde 10 indirimle kullanacağı kararı tartışılırken Halk Ekmek'te üst üste yapılan zamlarla da tepki çekiyor. İBB Halk Ekmek son bir yılda mazot, un ve asgari ücret artışlarını iki üç kat sollayan zamlar yaptı. Son bir yılda yaklaşık 1250 lira olan 50 kilogramlık un fiyatı yüzde 40 artışla 1650 liraya ulaşırken asgari ücrette artış yüzde 55'te mazottaki artış da yüzde 50'lerde kaldı. Ancak ucuzluk ve kalite iddiasıyla yıllardır üretim yapan İBB Halk Ekmek'te son bir yılda rekor artışlar yaşandı. 2023 temmuzunda 17.5 lira olan tost ekmeği 45 liraya, 500 gramlık tam buğday ekmeği 17 liradan 40 liraya yükseldi. Artışlar İstanbulluların tepkisini çekerken su fiyatları da birkaç hafta önce yüzde 50'nin üzerinde artmıştı.


ÖĞRENCİNİN İNDİRİMİNE YÜZDE 10 SINIR GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde alınan karar ile öğrencilerin indirimli İETT kartlarında yaş sınırı getirildi. Raporda, 30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanacağı belirtildi.

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