Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başlandığını açıklamıştı.
Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2. ateşleme süreci başladı. 🚀— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) July 12, 2024
Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor.
Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması… pic.twitter.com/SuZG31Cm3J
X hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, "Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2. ateşleme süreci başladı. Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor.