Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35.786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz!" dedi.





SÜREÇ TAMAMLANDI



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2. ateşleme süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'Uzayda Türkizi'miz, sesimiz, gururumuz TÜRKSAT 6A gücümüze güç katacak" dedi.