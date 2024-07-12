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TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2. ateşleme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Uraloğlu, " “İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A’nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor" dedi.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 21:11 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 22:13
TÜRKSAT 6A ile ilgili yeni gelişme! Bakan Uraloğlu duyurdu: 2. ateşleme süreci tamamlandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın 2. ateşleme sürecinin başlandığını açıklamıştı.




X hesabından paylaşım yapan Bakan Uraloğlu, "Yer sabit yörüngede görev alan ilk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın bugün akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında 2. ateşleme süreci başladı. Gururumuz TÜRKSAT 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor.



Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 adet ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35.786 km uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz!" dedi.



SÜREÇ TAMAMLANDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2. ateşleme süreci ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İlk yerli ve millî uydumuz TÜRKSAT 6A'nın 69 dakika süren 2. ateşleme süreci başarıyla sonuçlandı. TÜRKSAT 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'Uzayda Türkizi'miz, sesimiz, gururumuz TÜRKSAT 6A gücümüze güç katacak" dedi.

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