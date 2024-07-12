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NATO Liderler Zirvesi'ne katılan Başkan Erdoğan, Newsweek'e konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu ABD'de önemli uyarılar yaptı: İsrail’in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 07:01
NATO Liderler Zirvesi’ne katılan Başkan Erdoğan, Newsweek’e konuştu

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de NATO'nun 75. Kuruluş Yıldönümü toplantılarına katıldı. Newsweek dergisinin sorularını yanıtladı:

Türkiye NATO'nun önemli bir üyesidir. İttifak'ın operasyon ve görevlerine aktif olarak katkıda bulunuyor. Ayrım yapmadan terör örgütleriyle mücadele misyonunu üstlenen ve bunu sahada aşikar bir şekilde gösteren bir ülkeyiz. Müttefiklerimizden de bunu bekliyoruz.

Ne yazık ki, şimdiye kadar müttefiklerimizden beklenen düzeyde destek ve dayanışma almış değiliz. Rusya-Ukrayna konusunda duruşumuz sadece barış yanlısıdır. Çözüm, daha fazla kan dökülmesi ve acı çekme değil, diyalog ile sağlanan kalıcı bir barıştır.

Gazze'de masum insanların hastanelerde, ambulanslarda, pazar yerlerinde ve güvenli olarak tanımlanan bölgelerde acımasızca öldürülmesini en ağır insan hakları ihlali olduğuna inanıyoruz. Ancak ABD yönetimi bu ihlalleri görmezden gelmekte ve İsrail'e en büyük desteği vermektedir. Bunu da bu ihlallerin suç ortağı olma pahasına yapmaktadır.

İsrail'in tehditleri ve çatışmayı yayma girişimleri sona ermeli. Aksi takdirde bölgemiz daha derin çatışmalar ve hatta savaş riskiyle karşı karşıya kalacak. Biden ile sohbet eden Erdoğan, "Türkiye ve ABD uzun bir geçmişe dayanan ilişkilere sahip iki müttefiktir. Köklü bağlarımız var ve bunları geliştirme niyetindeyiz" dedi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Scholz ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

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