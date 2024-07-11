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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kreş fiyatlarına zam

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde zam furyası tam gaz devam ediyor. Son olarak elediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 20:49 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 20:49
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden kreş fiyatlarına zam

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde alınan kararla belediyenin işlettiği kreşlerin ücreti 1200 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

İBB Meclisi Temmuz ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.



Mecliste, Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifi ile "Yuvamız İstanbul" çatısı altındaki İBB kreşlerinde uygulanan fiyat teklifleri görüşüldü.

Mali Hizmetler Dairesi Gelirler Şube Müdürlüğünün revize ücret tarifesi teklifine komisyon tarafından da olumlu görüş bildirildi. Revize edilen 2024 yılı ücret teklifine göre 1200 lira olan fiyat 2 bin 500 liraya yükseltildi. Karar meclisten oy birliği ile geçti.

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