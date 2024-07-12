İETT otobüsü TIR’a çarptı: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden İETT otobüsü ile önünde ilerleyen tır çarpıştı.

İstanbul Sultangazi 'de, İETT otobüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.