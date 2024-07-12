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İETT otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında İETT otobüsü önünde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Yaralılar var. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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Giriş Tarihi 12 Temmuz 2024, 09:28 Güncelleme 12 Temmuz 2024, 10:04
İETT otobüsü TIR’a çarptı: Yaralılar var

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İstanbul Sultangazi'de, İETT otobüsüyle tırın çarpışması sonucu yaralananlar olduğu belirtildi.

Sultangazi'de İETT otobüsü, TIR'a çarptı

Alınan bilgiye göre, Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden İETT otobüsü ile önünde ilerleyen tır çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralıların olduğu öğrenilen kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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