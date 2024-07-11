8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığı belirtilen açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ülkemizin savunma ve güvenliği için kendisine tevdi edilen tüm görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir azim ve karalılıkla yerine getirmeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

Bedelli askerlik başvurularını 28 Haziran'a kadar tamamlayanlar ise zamsız tutardan ödeme yaptı. Toplam 182 bin 609 lira 4 kuruş ödenerek bedelli askerlik başvuruları gerçekleştirildi.