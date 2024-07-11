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Başkan Erdoğan'dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımının 29'ncu Yıldönümü Anma Törenine video mesaj gönderdi. Erdoğan,"29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 12:32 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:56
Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımının 29'ncu Yıldönümü Anma Törenine video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, Gazze'de yaşanan soykırımın da tıpkı Srebrenitsa'daki gibi bir vahşet olduğuna dikkat çekerek, "Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

SREBRENİTSA'YI UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ
İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımının 29'ncu seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, büyük fikir ve dava, devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç'in "ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Srebrenitsa'da yakınlarını kaybeden annelerimizin ve kardeşlerimizin acılarının dün gibi taze olduğunun farkındayız.

BU KARAR İBRET OLMALI
Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısı 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Srebrenitsa soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz.

BENZER VAHŞET GAZZE'DE YAŞANIYOR
29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

SAVAŞ SUÇUNU YÜCELTENLERİ ESEFLE KARŞILIYORUZ
Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlarını yüceltenleri esefle karşıladığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Savaş sonrası evlerine geri dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri de endişeyle takip ediyoruz. Hangi etnik kökenden olursa olsun, her bir Bosna Hersek vatandaşının yaşadığı yerde kendisini emniyette hissetmesi için yerel makamların üzerlerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz. Bosna Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın muhafazası için her türlü nefret söylemini artık tamamen geride bırakmalı barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü yaymanın yollarını aramalıyız.

ÇATIŞMADAN KİMSE KAZANÇLI ÇIKMAZ
Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınması en samimi temennimizdir. Çatışma ve gerilimden kimsenin kazançlı çıkmayacağını herkesin aklında tutması gerekir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine yönelik koşulsuz desteğimizi daima sürdüreceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum.

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