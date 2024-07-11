Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!

Erdoğan mesajında, Gazze'de yaşanan soykırımın da tıpkı Srebrenitsa'daki gibi bir vahşet olduğuna dikkat çekerek, "Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

SREBRENİTSA'YI UNUTMAYACAĞIZ VE UNUTTURMAYACAĞIZ İnsanlık tarihine kapkara bir leke olarak geçen Srebrenitsa soykırımı nın 29'ncu seneyi devriyesini idrak ediyoruz. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, büyük fikir ve dava, devlet adamı merhum Aliya İzzetbegoviç 'in "ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır" sözündeki hikmeti ve acı gerçeği aklımızdan çıkarmıyoruz. Benzer bir mezalimin dünyanın hiçbir yerinde tekrar yaşanmaması için Srebrenitsa'yı unutmayacağız ve unutturmayacağız. Srebrenitsa'da yakınlarını kaybeden annelerimizin ve kardeşlerimizin acılarının dün gibi taze olduğunun farkındayız.

BU KARAR İBRET OLMALI

Türkiye'nin eş sunucularından olduğu 11Temmuz'un Srebrenitsa Soykırımını Anma Uluslararası Günü olarak ilan edilmesine dair karar tasarısı 23 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edildi. Srebrenitsa soykırımına benzer bir karanlığın dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmaması için bu kararın ibret olması gerektiğine inanıyoruz.

BENZER VAHŞET GAZZE'DE YAŞANIYOR

29 yıl önce Srebrenitsa'da yaşanan vahşetin bir benzerine bugün Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında Filistin halkı maruz kalıyor. 16 bini çocuk olmak üzere yaklaşık 40 bin masum insanın katledilmesini uluslararası kurum ve kuruluşlar tıpkı 29 sene evvel olduğu gibi sadece seyrediyor. Tüm dünya olarak insanlık ve samimiyet imtihanından geçiyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Gazze'deki barbarlığın sorumluları da aynı Srebrenitsa'da olduğu gibi uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir. Türkiye olarak adaletin tecellisi ve katliamın faillerinin hesap vermesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.