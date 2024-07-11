Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!

SAVAŞ SUÇUNU YÜCELTENLERİ ESEFLE KARŞILIYORUZ
Uluslararası mahkeme kararlarına rağmen Bosna Hersek'teki soykırımı hala inkar edenleri ve savaş suçlarını yüceltenleri esefle karşıladığımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Savaş sonrası evlerine geri dönen kişilere yönelik saldırı ve tacizleri de endişeyle takip ediyoruz. Hangi etnik kökenden olursa olsun, her bir Bosna Hersek vatandaşının yaşadığı yerde kendisini emniyette hissetmesi için yerel makamların üzerlerine düşen görevi yapmalarını bekliyoruz. Bosna Hersek'te kalıcı barış ve istikrarın muhafazası için her türlü nefret söylemini artık tamamen geride bırakmalı barış, hoşgörü ve uzlaşma kültürünü yaymanın yollarını aramalıyız.
ÇATIŞMADAN KİMSE KAZANÇLI ÇIKMAZ
Bosna Hersek'te tüm kesimleri kapsayan bir iç uzlaşının hakim kılınması en samimi temennimizdir. Çatışma ve gerilimden kimsenin kazançlı çıkmayacağını herkesin aklında tutması gerekir. Türkiye, Bosna Hersek'in bir istikrar, barış ve refah havzasına dönüşmesi için üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Bosna-Hersek'in toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine yönelik koşulsuz desteğimizi daima sürdüreceğiz. Sizlerden gönüllerinizi ferah tutmanızı bekliyorum.