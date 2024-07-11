SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 56 bin kilometre 60 bin yolcu!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni’nin Pazar günü yola çıkacağını duyuran Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk’ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak” ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 12:36 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 12:38
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Treni yola çıkıyor! 56 bin kilometre 60 bin yolcu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, 2018 yılında başlayan ve bu yıl altıncısı yola çıkacak olan Demokrasi ve Milli Birlik Treni'nin Ankara Hızlı Tren Garı'ndan 14 Temmuz'da uğurlanacağını duyurdu.

Hızlı tren setinin "Milletin Zaferi" temasıyla tasarlandığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Milli hafızamıza kazınan 15 Temmuz gecesinde, Hakk'ın rahmetine kavuşan 251 şehidimizi özlemle anıyor ve 2 bin 740 gazimize minnetimizi sunuyoruz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik trenimiz Ankara-Eskişehir-İstanbul ve İstanbul-Konya-İstanbul arasında belirlenecek programa göre sefer yaparak 2 ay boyunca 56 bin kilometre yol kat edecek ve yaklaşık 60 bin yolcu taşıyacak." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Milletin Zaferi temasıyla 14 Temmuz saat 13:10'da Ankara'dan yola çıkacak hızlı trenin, 411 yolcu kapasitesi ile hizmet vereceğini belirterek, "Demokrasi ve Milli Birlik şuuruyla sadece bir gün değil her gün ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi trenlerimizle yaşatmaya devam ediyoruz. Her 15 Temmuz'da bir gelenek haline gelen ve ülkece darbe girişimine karşı milletçe verdiğimiz mücadeleyi ve kahramanlık destanını trenlerimizin üzerinde nesilden nesile aktaracağız. Milli irademize, özgürlüğümüze ve bağımsızlığımıza karşı açılan bu savaşta, canlarını ortaya koyan 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
MSB’den kilit kapanıyor mesajı: Alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak devam ediyor! | F-16’larda son durum
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Türk Telekom
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi
Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! MSB duyurdu! 2024 ikinci yarısında bedelli askerlik tutarı ne kadar?
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
NATO’da Erdoğan rüzgarı! Liderlerle peş peşe temaslar renkli kareler: Olaf Scholz, Miçotakis, Meloni...
Sosyal medya fenomeni Gaga Bulut gözaltına alındı! Suç dosyası kabarık çıktı
Sokak hayvanları düzenlemesinde sona gelindi! Kökten çözülecek! Ağır yaptırımlar gündemde
EPDK’dan elektrikte düzenleme! Düzenli ödeme yapandan güvence bedeli ödemesi alınmayacak
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den İstanbul ve Ankara’ya kuvvetli yağış uyarısı! Uçuşlar iptal edildi megakent alarmda! Bugün hava nasıl olacak? | 11 Temmuz 2024 hava durumu
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
SON DAKİKA