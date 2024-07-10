Kamuda tek maaş düzenlemesi TBMM Genel Kurulu’nda!

'HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DENETLEYECEK'

Kanun teklifiyle kamuda tasarruf tedbiri uygulamasının denetimi, etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik katkı sağlaması için Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adımlar atabileceğini belirten Kırkpınar, "Hazine ve Maliye Bakanlığı veya idarelerince yapılacak izleme ve denetim sonucunda tasarruf tedbirlerine aykırı iş ve işlemlerde bulunduğu tespit edilenlere disiplin cezasının verilmesi ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının da idarece Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi bu maddeyle öngörülüyor. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının il özel idareleri aracılığıyla yapılacak yatırımlar karşılığı kaynak transferlerinin, avans ödemeleri hariç olmak üzere, hak ediş raporlarına göre yapılması zorunluluğu getirilmekte ve 5302 sayılı Kanun'a eklenmekte olan geçici maddeyle de halihazırda daha önce il özel idarelerine aktarılmış olan kaynakların iadesi ve bütçeleştirilmesine ilişkin hususları da yine bu maddelerde düzenliyoruz" dedi.

Kırkpınar, İl Özel İdarelerine ve belediyelere genel bütçe ve vergi gelirlerinden aktarılan payın düzenlendiğine işaret ederek, "Deprem bölgesinde, depreme dayalı olarak nüfusu azalan belediyeler için bu kanun uyarınca, nüfus esas alınarak, genel bütçeden yapılacak pay dağılımında 2023 yılı nüfusu esas alınarak deprem sebebiyle nüfusu azalan belediyelerin genel bütçeden alacakları payın azalmasının engellenmesi amaçlanmaktadır" dedi.

'ÜCRETLERE ÜST SINIR GETİRİLMEKTEDİR'

Birden fazla kamu kurumunda çalışan kamu görevlilerinin maaşlarına üst sınır getirildiğini ifade eden Kırkpınar, şu ifadeleri kullandı: "631 sayılı, 'Kanun Hükmünde Kararname' uyarınca yönetim kurulu, denetim kurulu ve benzeri organlarda görev alan memurlara ve diğer kamu görevlilerine tek bir yerden ödeme yapılabilmektedir. Söz konusu düzenlemenin kapsamı genişletilmekte ve ödenecek ücretlere de bir üst sınır getirilmektedir. Ayrıca, mevcut uygulamada olduğu gibi tek bir görev için tek bir yerden ödeme yapılması da devam edecektir. Böylelikle özel veya kamu ayrımı gözetmeksizin her türlü statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri de dahil olmak üzere, kurum içi ve kurum dışı ayrımı da yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılmasını sağlayan bir madde düzenliyoruz." AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar'ın kanun teklifi üzerine gerçekleştirdiği konuşmanın ardından muhalefet milletvekilleri, görüşlerini ve teklif üzerine önergelerini verdi. Teklif üzerine genel görüşmeler devam ediyor.