Çifte barış için kimin seçimi kritik zirve

ABD'nin başkenti Washington'da bugün başlayan ve 11 Temmuz'a kadar devam edecek olan NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna savaşı birincil gündem olarak öne çıkacak. Türkiye, Rusya ve Ukrayna'yı barış masasına çekecek optimum noktanın bulunması gerektiğini ifade edecek. Zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Joe Biden'la bir araya gelmesi ve Gazze ile Ortadoğu'daki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunması öngörülüyor. Suriye'deki son gelişmeler, ABD'nin PYG/PYD desteği ve NATO değerleri, ABD ile kurulan stratejik mekanizmanın çalışmaları, 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Türkiye'nin F-16 tedarik süreci gibi konuların da görüşmede gündeme gelmesi bekleniyor...

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