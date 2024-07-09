Irak Rusya Türkiye ve Suriye arasından yeni bir ittifak mı doğuyor? Başkan Erdoğan’ın Suriye çıkışı içerde ve dışarıda birilerini rahatsız etti

Erdoğan, diyalog sürecinin hayata geçirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı Sudani'nin de destek verdiğini açıkladı. Bu gelişmeler, yeni bir dönem veya yeni bir ittifak hattının işareti olarak yorumlandı.

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, diyalog sürecinin iç ve dış düşmanlarını rahatsız ettiğini belirtirken, CHP'nin bu konudaki tavrını bugünküü köşesinde ele aldı. İşte dikkat çeken o yazı...

Suriye'de siyasi çözüm üretmek için, Türkiye'nin de destek verdiği Anayasa Komisyonu, Fikirdaş Ülkeler ve Uluslararası Dostluk Grubu gibi birçok girişim oldu.

Ancak hiçbiri başarılı olamadı. Devreye Türkiye ile Suriye arasında, Rusya ve İran'ın da katıldığı Astana süreciyle başlayan ve yaklaşık iki yıldır hızlanan direkt "diyalog" süreci girdi.

Bir önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde başlatılan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın derinleştirerek devam ettirdiği bu süreç, bugün devlet başkanlarının görüşme noktasına kadar geldi.

En net açıklamayı da bizzat Başkan Erdoğan yaptı: "Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz."

Diyalog sürecinin hayata geçirilmesi için bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı Sudani'nin de devrede olduğunu belirten Başkan Erdoğan, son açıklamasıyla bunu daha da somutlaştırdı: "Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" Görünen o ki bu kez işin rengi biraz farklı.