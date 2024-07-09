Irak Rusya Türkiye ve Suriye arasından yeni bir ittifak mı doğuyor? Başkan Erdoğan’ın Suriye çıkışı içerde ve dışarıda birilerini rahatsız etti

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini geçmişte olduğu seviyeye getirme çabasını dile getirdi.
Erdoğan, diyalog sürecinin hayata geçirilmesi için Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı Sudani'nin de destek verdiğini açıkladı. Bu gelişmeler, yeni bir dönem veya yeni bir ittifak hattının işareti olarak yorumlandı.
Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, diyalog sürecinin iç ve dış düşmanlarını rahatsız ettiğini belirtirken, CHP'nin bu konudaki tavrını bugünküü köşesinde ele aldı. İşte dikkat çeken o yazı...
Suriye'de siyasi çözüm üretmek için, Türkiye'nin de destek verdiği Anayasa Komisyonu, Fikirdaş Ülkeler ve Uluslararası Dostluk Grubu gibi birçok girişim oldu.
Ancak hiçbiri başarılı olamadı. Devreye Türkiye ile Suriye arasında, Rusya ve İran'ın da katıldığı Astana süreciyle başlayan ve yaklaşık iki yıldır hızlanan direkt "diyalog" süreci girdi.
Bir önceki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu döneminde başlatılan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın derinleştirerek devam ettirdiği bu süreç, bugün devlet başkanlarının görüşme noktasına kadar geldi.
En net açıklamayı da bizzat Başkan Erdoğan yaptı: "Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz."
Diyalog sürecinin hayata geçirilmesi için bu kez Rusya Devlet Başkanı Putin ve Irak Başbakanı Sudani'nin de devrede olduğunu belirten Başkan Erdoğan, son açıklamasıyla bunu daha da somutlaştırdı: "Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" Görünen o ki bu kez işin rengi biraz farklı.
Hem Türkiye hem de Irak dahil bölge ülkeleri küresel sıkışmanın yaşandığı bir zaman diliminde bölge sorunlarını birlikte çözme kararlılığında. Bu da yeni bir dönemin hatta yeni bir ittifak hattının işareti.
SİYASİ MİKSER
Dikkatinizi çekmiştir, bu haberlerin duyulmasıyla sanki bir merkezden düğmeye basılmış gibi Kayseri, Konya ve Sultanbeyli gibi muhafazakar şehir merkezlerinde göçmen karşıtı eylemlerle, Suriye topraklarında Türkiye'ye yönelik saldırılar birbirini izledi. Bu tesadüf değildi. Başkan Erdoğan da buna dikkat çekti: "Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz,"