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Başkan Erdoğan ABD yolunda: NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için ABD'ye hareket etti. Zirvedeki ortak oturumlarda üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile bir araya gelecek olan Erdoğan, ikili görüşmeler yapacak ve İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma dikkat çekecek. Zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak. İşte dünyanın gözünü çevirdiği o zirveden detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 18:54 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 19:31
Başkan Erdoğan ABD yolunda: NATO Zirvesi ittifakın 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlıyor!

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NATO üyesi 32 ülke liderini Washington'da 3 günlüğüne bir araya getiren zirve, bugün NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlama töreniyle başlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığını üstleneceği zirvede, Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.00'da ABD'nin başkenti Washington'a hareket etti.



Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Washington'a gitti.

Erdoğan'ın, zirve kapsamında katılımcı bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi planlanıyor.

BAŞKAN ERDOĞAN GAZZE'DEKİ KATLİAMI NATO GÜNDEMİNE TAŞIYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ABD'ye hareket etmeden önce Türkiye'nin NATO'nun misyonlarına ve harekatlarına en fazla katkı sağlayan ilk beş müttefikten biri olduğuna dikkat çekti.

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Tehditlerin çeşitlenerek arttığı bu dönemde ittifaka Türkiye'nin verdiği önemin açık olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Ortak değerlerimizin samimiyet testinden geçmekte olduğu Gazze'de Filistin halkına yönelik süregiden katliamları gündeme taşıyacağız. Bu vahim tablo karşısında uluslararası camianın İsrail'i durdurmakta yetersiz kaldığını ve Filistin'de adil, kalıcı barış tesis edilmeden küresel vicdanın rahat bir nefes almasının mümkün olmayacağını vurgulayacağız. Bütün bu meseleleri en yüksek derecede gündeme getirirken, değerlendirmelerimizi müttefik devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağım ikili görüşmelerde de ele alacağım." bilgisini verdi.

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TERÖRLE MÜCADELE GÜNDEMDE
Başkan Erdoğan'ın bir diğer günde mi terörle mücadele... Erdoğan, "Zirveden beklentimiz, müttefiklerin milli güvenlik hassasiyetlerini gözeten, ittifak dayanışmasını ve birlik ruhunu güçlendiren neticelerin elde edilmesidir. Terörle mücadele ve müttefikler arasında savunma sanayi ticareti önündeki engellerin kaldırılması konusunda Vilnius'da aldığımız kararların uygulanması bu bakımdan mühimdir. Yapacağımız görüşmelerde başta yakın çevremiz olmak üzere dünyada artan terör tehdidine dikkati çekeceğiz. Terör örgütleriyle kararlı ve bütüncül bir mücadele yürütülmesi noktasında NATO'nun gayretlerinin artırılması gerektiğinin de altını çizeceğiz." ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ
1949'da 12 ülkenin Washington'da "Kuzey Atlantik Anlaşması"nı imzalamasıyla kurulan NATO'nun 75. yıl dönümünü kutlamak için liderler bugün (9 Temmuz) "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda bir araya gelecek.

Liderler, 10 Temmuz'da ise aile fotoğrafının ardından ilk oturumda, NATO'nun savunma ve caydırıcılık kabiliyetini geliştirmeye ilişkin konuları ele alacak.

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Zirvenin önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ukrayna'ya destek konusunun da ilk gün toplantılarında gündeme gelmesi bekleniyor.

BIDEN'IN RESEPSİYONU
Liderler, zirve kapsamındaki görüşmelerinin ardından ABD Başkanı Joe Biden ve eşi tarafından düzenlenecek resepsiyona katılacak.

Başkan Erdoğan ile BidenBaşkan Erdoğan ile Biden

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken üye ülkelerin dışişleri bakanlarını, Savunma Bakanı Lloyd Austin ise savunma bakanlarını ayrı resepsiyonlarda ağırlayacak.

ORTAKLIKLARI GÜÇLENDİRME GÜNDEMDE
NATO üyesi ülkelerin liderleri, Avrupa Birliği (AB) temsilcileri ile zirveye davet edilen Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderleriyle 11 Temmuz'da yapılacak ilk oturumda ortaklıkları güçlendirmeyi ele alacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek son oturumda ise NATO-Ukrayna Konseyi liderler düzeyinde toplanacak.

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