PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat

Başta yerli ve milli gururumuz TOGG olmak üzere trafikte elektrikli araç kullanımının artışı ile birlikte direksiyon sınavlarında değişikliğe gidilme kararı alındı. Öte yandan yazılı sınavda da motor bölümüne ilişkin sorular azaltılacak. Engelliler için de bir istisna bulunuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 15:43 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 15:47
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Orta Anadolu Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Federasyonu Başkanı Serdar Tepeöz, sürücü adaylarının eğitim standartlarının yükseltilmesi için hazırlanan yeni yönetmeliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tepeöz, 2016'da çıkan Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nden sonra sınavın tek parkurda yapıldığını, kursiyerlerin parkur alanını ezberlediğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda hazırlanan yeni yönetmeliğe iki alternatifli parkuru yazdırdıklarını aktaran Tepeöz, "İkinci parkur, kursiyerin daha iyi öğrenmesini ve daha çok araç kullanmasını sağlayacak. Bu sayede eğitimin kalitesini artırmış olacak." diye konuştu.

TOGG AYARI
Yerli araç Togg'un yollarda yer almaya başlamasıyla elektrikli araçlara ilişkin de bir düzenleme yapılacağını bildiren Tepeöz, "Mevcut sınavda kursiyerlere aracın motor bölümünü soruyoruz ancak yeni yönetmelikle birlikte elektrikli araçla sınav yapabilmenin de önü açılacak. Yerli araç Togg gibi elektrikli araçlarda motor bölümü bulunmuyor. Dolayısıyla adaylar sınava giremiyordu, bunun önünü açtık. Kaput açıldıktan sonra sorulan soruları azaltacağız, teknolojiye ayak uyduracağız." dedi.

ENGELLİLERE İSTİSNA
Tepeöz, yeni yönetmelikte, engelli kursiyerlerin gittikleri sürücü kursunda engellilere uygun araç olmadığı takdirde, kendi araçlarıyla sınava girebileceğini söyledi.

Yönetmelikte muvazzaf askerlere, hamilelere ve hastalara yönelik de düzenleme yapılacağını aktaran Tepeöz, söz konusu grupların hak kaybına uğramayacağını, özel durumlarından önceki dönemde bulundukları seviyeden sınava devam edebileceklerini belirtti.

Tepeöz, yazılı sınavı geçtiği halde 5 kez direksiyon sınavında kalan kursiyerlerle ilgili de düzenlemenin yer alacağını dile getirerek, "Kursiyerin 3 yıl boyunca yazılı sınav hakkı baki kalacak. 3 yıl içinde başka bir kursa gidip kayıt olduktan sonra yazılı sınava girmeden direksiyon eğitimini alıp, direksiyon sınavına girecek." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Gündem yoğun... Masada hangi konular var?
NATO zirvesi öncesi füzeler konuştu! Rusya Ukrayna’da çocuk hastanesini vurdu! Kiev’de en az 10 patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var
% 24.73 + EK ZAM! SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşı artıyor! En düşük maaş ne kadar?
Ankara barış dedi ’komisyon’ önerdi! Rusya’dan yanıt gecikmedi... Türkiye’nin Ukrayna meselesine ilişkin fikrini destekliyoruz
Direksiyon sınavlarına TOGG ayarı! Ehliyet alacaklar dikkat
PKK’nın ’teröristan’ hayaline ’küresel’ destek! Nike’tan ’kürdistan’ propagandası... Netflix’in skandalları unutulmuyor
Fransa’da sandık çıkış anketleri belli oldu! İlk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi | Macron’dan Başbakan Gabriel Attal’ın istifa talebine ret
Mütefekkir Sadık Albayrak anlattı... Osmanlı’dan günümüze hayvan hakları: Ekolojik dengeyi bozmak çağdaş yobazlıktır
Başkan Erdoğan’dan Washington çıkarması! Türkiye NATO zirvesinde Gazze’nin sesi olacak: ’Teröristan’a asla müsaade yok
Mourinho onayladı! Fenerbahçe’de flaş ayrılık! Yeni sezonda kadroda yok!
Emeklilerin maaş hesabı tamam: e-Devlet’e yeni ek ödemeler girildi! Ne kadar alınacağı nasıl görülecek? Örnekleriyle yeni aylıklar
TÜRKSAT 6A’nın uzaya fırlatılması için geri sayım başladı! Gözler saat 00:20’de! Başkan Erdoğan video mesaj yayınlayacak
Başkentten megakente 80 dakika! Ankara - İstanbul hattında 344 km’lik ’süper hızlı tren’ ağı | Çerkezköy - Kapıkule için tarih verildi
EMEKLİYE 18 BİN TL | Temmuz zammı belli oldu bankalar promosyon yarışına girdi! Ziraat Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi...
Adana’da 5 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı! Durumu ağır
SON DAKİKA