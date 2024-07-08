Gurur günü: Yerli ve milli haberleşme uydumuz Türksat 6A uzaya gönderiliyor

Türkiye'nin yerli ve milli ilk haberleşme uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Türkiye saati ile 00.20'de ABD Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.

CANLI İZLENECEK

Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan Türksat 6A fırlatma töreninde, Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan yapılacak fırlatma canlı olarak takip edilecek. 42 derece Doğu yörüngesinde göreve başlayacak olan Türksat 6A uydusunun, yer sabit (Jeosenkron) haberleşme uydusu olarak, TV yayıncılığı hizmetlerinde ve geniş bir kapsama alanında Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçlarını karşılaması bekleniyor. Türkiye'nin en büyük Ar-Ge projesi olan TÜRKSAT 6A projesinde yer alan kurumları uydunun yerli ve milli olarak üretilmesini sağladı. Uydu, 84 yerli ekipman kullanılarak yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranıyla tamamlandı. Türksat 6A bir aylık yolculuğunun ardından dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. Fırlatma kütlesi yaklaşık 4.2 ton olan ve 8.4 kW gücünde faydalı yüke sahip Türksat 6A, konumuna ulaşmasının ardından Türkiye, Avrupa ve Güney Asya'da geniş bir coğrafyayı kapsayan alanda hizmet verecek. Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3.5 milyardan 5 milyara çıkacak.



REKABET GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uydunun roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşarak, ilk sinyali almayı hedefliyoruz" dedi.

Uydunun fırlatılmasının Türkiye'nin uzay alanında bağımsızlık hedefinin önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şöyle konuştu: "Proje hem mühendislerimizin bilgi birikimini hem ülkemizin teknolojik kapasitesini ortaya koyuyor. 6A, Türkiye'nin haberleşme kapasitesini artırmakla kalmayacak, bölgesel ve küresel ölçekte de rekabet gücümüzü artıracak."