Başkan Erdoğan’dan Beşar Esad açıklaması: Her an davet edebiliriz

Başkan Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Hollanda ile oynadığımız çeyrek final müsabakasını izledikten sonra İstanbul'a dönerken gazetecilerin sorularını cevapladı:



Suriye ile yeniden diplomatik ilişkileri kurmamak için bir sebep yok. Geçmişte nasıl yaptıksa yine yapabiliriz. Suriye'nin iç işlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok. Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki. Biz Beşar Esad ile ailece görüşüyorduk...



Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye, 2016'dan bu yana kuzey Suriye'de üç büyük askeri operasyon gerçekleştirdi. Kuzey Suriye'nin bazı kısımları Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrolü altında.



Rusya ve İran tarafından desteklenen Esad, son birkaç yılda müttefiklerinin yardımıyla bölgenin çoğunu geri almayı ve savaşın gidişatını kendi lehine çevirmeyi başardı. Türkiye destekli muhalif güçler artık sadece Suriye'nin İdlib bölgesini yönetiyor.



Kayseri olaylarında muhakkak bir mikser var. Onlar ne kadar karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN