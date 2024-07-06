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Sinan Ateş davasında ara karar: 10 sanık için tahliye kararı verildi

Sinan Ateş cinayetinin ara kararında aralarında MHP İstanbul il yöneticisi Köktürk’ün de olduğu 10 sanık için tahliye kararı verildi. Savcı davayla ilgili mütalaasını 19 Temmuz’da açıklayacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 07:04
Sinan Ateş davasında ara karar: 10 sanık için tahliye kararı verildi

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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmanın beşinci ve son gününde önce tanıklar dinlendi.

BİRLEŞTİRMEYE RET
Mahkeme, MHP'li avukat Serdar Öktem'in HTS kaydının alınma talebini reddetti. Ara kararda Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş'la ilgili talepler de reddedildi. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davada ara karar açıklandı. Mahkeme eksik bilgi ve belgelerin savcılıktan istenmesine karar verdi. Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günray, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar tahliye edildi. Tolgahan Demirbaş'ın Olcay Kılavuz'un evinden gözaltına alınmasının dosyaya girmesi reddedildi. MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ve Zekeriya Asarkaya da tahliye edilenler arasında. Ayrıca içlerinde MHP'li yöneticilerin olduğu iddia edilen 17 kişilik soruşturma dosyasının görülen dosya ile birleştirilmesi talebi reddedildi. Savcılık davaya ilişkin mütaalasını 19 Temmuz'da açıklayacak.

BİZE ZIRVALARI DİNLETİYORLAR
Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Sanıkların bu akıl ve mantık dışı ifadelerle saçma sapan zırvalarını bize 5 gündür dinletiyorlar" dedi. Ateş'in avukatı Şeyda Şahin de, "Gün sonunda elimizde 10 tane tahliye edilmiş sanık bulunmaktadır. Adli kontrol yani yurt dışı yasağıyla salındılar kendileri. Bunlarla ilgili olarak biz yasal haklarımızdan itiraz hakkımızı kullanacağız" diye konuştu.

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