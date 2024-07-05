Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Şanghay İş Birliği Zirvesi’nde kritik mesajlar!

Başkan Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde dünyaya mesaj gönderdi. Gazze'de 40 bin kişinin öldürüldüğünü söyledi. "İsrail durdurulmalı ve üzerindeki baskı artırılmalı" dedi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki temaslarına dün de devam etti. Erdoğan, Moğolistan Cumhurbaşkanı Ukhnaagiin Khurelsukh, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Dünyaya Gazze mesajı yolladı: Gazze'de ayrım gözetmeksizin gerçekleştirilen saldırılar sonucu yaklaşık 40 bin masum hayatını kaybetti. 16 binden fazla masum çocuğun altında can verdikleri yıkıntılar, esasen meşruiyetini kaybeden uluslararası sistemin enkazıdır. Bu yıkıma son vermek için İsrail'in durdurulması ve kalıcı ateşkesi kabul etmeye zorlanması lazım. Bunun için de İsrail yönetimi üzerindeki baskının artırılarak sürdürülmesi gerekiyor. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir.