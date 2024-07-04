SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İBB'nin Haliç Köprüsü'ndeki asfalt çalışması trafiği kilitledi! Yenibosna-Haliç 1,5 saat!

İstanbulluların en büyük sorunu olan ulaşıma çözüm bulmak yerine daha da zorlaştıran İBB’ye bağlı ekipler dün Haliç Köprüsü’ne asfalt yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışma nedeniyle zaten yoğun olan İstanbul trafiğine bir yük daha bindi. Yenibosna'dan Haliç Köprüsüne doğru gitmek isteyen sürücüler ise yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 15:52 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 16:10
İBB’nin Haliç Köprüsü’ndeki asfalt çalışması trafiği kilitledi! Yenibosna-Haliç 1,5 saat!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri dün, Haliç Köprüsü'nde asfalt yenileme çalışması başlatmıştı. Çalışmalar nedeniyle orta köprünün iki şeridi Ankara istikametinde trafiğe kapatılırken, kilometrelerce oluşan trafik havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde eski asfaltı yenilemek için Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ekipleri E-5 Karayolu Haliç Köprüsü orta şeridini trafiğe kapatarak çalışma başlatmıştı.

Haliç Köprüsü'nde trafik!

Dün saat 23.00'te başlayan çalışmalar nedeniyle metrobüs yolu ve orta köprü Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafik akışının yan yoldan sağlanacağı öğrenilmişti.



YENİBOSNA-HALİÇ 1.5 SAAT
Çalışmaların 8 Temmuz saat 05.00'e kadar tamamlanması planlanırken, çalışmanın etkisiyle trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Yenibosna'dan Haliç Köprüsüne doğru gitmek isteyen sürücüler ise yaklaşık 1.5 saat trafikte bekledi. Metrobüs seferlerinin yan yoldan sürdürüldüğü görüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ zirvesinde Gazze çağrısı: İsrail’e baskı artmalı!
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
Stokçuluk yapan fırsatçılar bu sefer Mersin’de yakalandı! Hal Kayıt Sistemi’ne bildirilmeyen 380 ton limon ele geçirildi: 3 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan Astana’daki ŞİÖ zirvesinin ikinci gününde yoğun diplomasi!
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı! İstanbul’a kuvvetli yağış geliyor! O saatlere dikkat | 4 Temmuz 2024 hava durumu
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım’a destek
Deniz Akkaya’ya yeni şok! Termos silah sayıldı! İddianame tamamlandı! Hapis yatabilir
Galatasaray’dan çifte transfer! Milli maçta üzmüştük
UEFA’dan bir skandal daha! Türkiye yerine Avusturya yazdılar
Dilan Polat ve Engin Polat çiftine bir şok daha! 31 şirket ve şirketlere bağlı tüm mal varlığı kamuya geçirilsin talebi!
Joe Biden’ın adaylığı sallantıda: Financial Times’tan kritik Kamala Harris sorusu! Donald Trump ortalığı karıştırdı: Yarıştan çekildi mi?
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Suriye’deki provokasyona ilişkin açıklama: Hiçbir şekilde izin verilmeyecek
Galatasaray’dan orta sahaya ’box to box’ın marka ismi geliyor! Torreira’ya partner olacak
Son dakika: İsrailli bakan Yoav Gallant’tan esir takası mesajı! ’Her zamankinden daha yakın’ deyip duyurdu
SON DAKİKA