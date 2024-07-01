Sinan Ateş cinayeti davasında 22 sanık hakim karşısına çıkacak!

Ankara'da Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanık, bugün Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. Duruşmaya, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda başlanacak. Duruşmayı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, GP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da takip etmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, cinayetle ilgili "Bağımsız ve tarafsız yargımız bu konuda adaleti tecelli ettirecektir" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Davaya sadece avukatlarımız katılacak, bunun dışında hiç kimse orada bulunmayacaktır. Herkes eteğindeki taşı döksün de şahit olalım" açıklamasını yapmıştı. Ayşe Ateş ise sosyal medyadan "Unutulmasın ki bu sürecin sonunda ya bir doğum mucizesine ya da bir defin törenine şahit olacağız. Ya 'Bismillah!' diyeceğiz ya da 'Ruhuna El Fatiha!'" yorumunu yaptı.