Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Fas ile enerji ve madencilikte 2 yeni anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas 'ta Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Fas arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandı.





Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temaslarda bulunmak üzere Fas'a geldi. Bayraktar başkent Rabat'ta Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Bayraktar ile Benali, enerji ve madenler başlıklarında 2 anlaşmaya imza attı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmalar, iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak projeler hayata geçirmeyi amaçlıyor. Anlaşmalar ile Türkiye ve Fas'ın enerji ilişkilerinin daha da ileriye taşınması ve iki ülkenin enerji sektörlerinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.