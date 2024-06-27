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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Fas ile enerji ve madencilikte 2 yeni anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fas'ta Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Fas arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandı.

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Giriş Tarihi 27 Haziran 2024, 19:15 Güncelleme 27 Haziran 2024, 19:15
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıkladı: Fas ile enerji ve madencilikte 2 yeni anlaşma imzalandı

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temaslarda bulunmak üzere geldiği Fas'ta Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Fas arasında enerji ve madencilik alanlarında iki anlaşma imzalandı.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temaslarda bulunmak üzere Fas'a geldi. Bayraktar başkent Rabat'ta Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından Bayraktar ile Benali, enerji ve madenler başlıklarında 2 anlaşmaya imza attı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre anlaşmalar, iki ülkenin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik, hidrojen, petrol, doğal gaz, madencilik ve kritik mineraller başta olmak üzere enerjinin birçok farklı alanındaki ilişkilerini geliştirmeyi ve ortak projeler hayata geçirmeyi amaçlıyor. Anlaşmalar ile Türkiye ve Fas'ın enerji ilişkilerinin daha da ileriye taşınması ve iki ülkenin enerji sektörlerinin yanı sıra, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin desteklenmesi hedefleniyor.


"İŞ BİRLİĞİNİ İLERİ TAŞIYORUZ"

İmzalanan anlaşmalar ile ilgili değerlendirmeden bulunan Bakan Bayraktar, iki ülke arasındaki iş birliğini daha ileri taşıyacak bir adım attıklarını belirterek Fas'ın önemli miktarda enerji ithalatı yaptığı ve enerji talebi büyüyen bir ülke olduğunu söyledi.



YENİLENEBİLİR POTANSİYELİ

Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir alanında çok ciddi bir potansiyelinin bulunduğunu ifade ederek "Aynı zamanda Fas'ın da bu alanda hem güneşte hem rüzgarda hem de offshore rüzgarda ciddi potansiyeli var. Dolayısıyla bu ortak potansiyeli birlikte nasıl harekete geçiririz? Bunları konuştuk" dedi.



"FAS ÇÖZÜM ARIYOR"

Türkiye'nin son yıllarda yaptığı yatırımlarla ciddi bir LNG alabilme kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Bayraktar, "Şimdi Fas, bununla alakalı çözümler arıyor ve biz bunlara çözüm olabileceğimizi ifade ettik. Birlikte ortak tedarik anlaşması yapabileceğimizden bahsettik. Dolayısıyla birçok alanda yeşil hidrojen, diğer enerjinin yeni alanlarında ortak geliştirebileceğimiz projeler var" diye konuştu.


"TEKNİK KOMİTE TOPLANACAK"

Bayraktar, bu konularla ilgili somut projeler ortaya koymak istediklerini vurgulayarak "Temmuz başında bir araya getireceğimiz bir teknik komiteyle bunları net olarak ortaya çıkaracağız. Kamu şirketlerimiz ve özel sektörümüzle birlikte burada madenler ve diğer alanlarda hangi projeleri geliştirebileceğimizi ortaya koyacağız. İki ülkenin ticari ilişkilerin çok daha ileri noktaya götürecek bir çalışma içerisinde olacağız" dedi.

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