Başkan Recep Tayyip Erdoğan: AB’ye tam üyelik stratejik hedefimiz

Başkan Erdoğan, Beştepe'de Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile bir araya geldi. Görüşmelerin ardından basın toplantısına katılan Erdoğan, Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin Türkiye'nin stratejik hedefi olduğunu söyledi.

Erdoğan, "Birliğin de Türkiye'ye benzer bir perspektiften yaklaşmasının müşterek menfaatimize olduğu aşikar. Estonya'nın da bu anlayış temelinde Türkiye'ye desteğinin artarak devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacı devam ediyor. Türkiye olarak elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz. Kalıcı barış iki devletli çözümden geçiyor. Uluslararası toplumun artık ağırlığını koyması lazım.