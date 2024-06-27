MEB’den ’torpil’ iddialarına yalanlama: Gerçeği yansıtmıyor

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Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, bir televizyon kanalında "Milli Eğitim Bakanı, il milli eğitim müdürüne yetenek sınavına girecek bir öğrencinin belgesini gönderdi, 'Yardımcı olabilir misin' diye sordu" ve "Telefon yazışmasında il müdüründen öğrenci için torpil istedi" iddialarının yer aldığı bir haber yayınlandığı hatırlatıldı.

Haberin tamamen asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Söz konusu haberde iddia edildiği gibi Sayın Bakan'ımızın böyle bir yazışması kesinlikle olmamıştır. İlgili yayın kuruluşuna bu durum iletilmiş, hukuki süreçlerin yürütüleceği bilgileri paylaşılmış ve bunun üzerine bahsi geçen haberin yayından kaldırıldığı bilgisi Bakanlığımızla paylaşılmıştır. Basın meslek ilkelerine aykırı bu haber dolayısıyla adı geçen medya kuruluşunu ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı'na yönelik bu iftiradan dolayı Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz. Ancak bu yalan haberin sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardaki yayılımı devam etmiştir.