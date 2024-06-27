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MİT nefesini kesti: 12 askerin intikamı, 17 yıl sonra alındı

Rahat uyu şehidim, kanın yerde kalmadı. PKK’lı hain MİT tarafından ortadan kaldırıldı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Haziran 2024 Güncelleme 27 Haziran 2024, 07:01
MİT nefesini kesti: 12 askerin intikamı, 17 yıl sonra alındı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yurt dışında çok önemli bir operasyona daha imza attı. Interpol tarafından "Kırmızı Bülten" ile aranan terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey önemli isimlerinden PKK/ HPG Komuta Konseyi üyesi ve PKK/YPG Cezire Bölge Sorumlusu Orhan Bingöl kod adlı Ali Dinçer, Suriye Kamışlı'da nokta operasyonla ortadan kaldırıldı.

33 yıl önce örgüte katılarak Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'dan birebir eğitim alan ve Duran Kalkan'ın yardımcısı pozisyonunda faaliyet yürüten Ali Dinçer'in, 2007'de Dağlıca'da Komando Taburu'na yönelik düzenlenen ve 12 askerin şehit düştüğü, 16 askerin yaralandığı saldırı ile 2008'de Aktütün Jandarma Karakolu'na yapılan eylemlere bizzat sorumlu olarak katıldığı anlaşıldı. Bugüne kadar tespit edilen 28 şehit ve 10 gümrük memurunun kaçırılması gibi eylemlerde yer alan azılı teröristin, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerin kanı yerde kalmadı. BÖylelikle terör örgütü büyük bir darbe daha aldı.

7 PKK'LI İMHA EDİLDİ
Mehmetçik de Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde operasyonlarını sıklaştırdı. Adım adım takip edilen 7 PKK'lı haine de operasyon yapıldı. Türkiye düşmanları, nefessiz bırakıldı. MSB açıklamasında "Mehmetçik, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Kahramanlarımız, 7 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi" ifadeleri yer aldı.
HALİT TURAN

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