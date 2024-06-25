Dünyanın nüfusu alarm veriyor| Doğurganlık oranları hızla azalıyor! Türkiye’de yeni politikalar yolda! Dünya ülkelerinde ne gibi uygulamalar var?

D ünyada yaşanan düşük doğum oranları, ülkelerin genç nüfus oranlarında ciddi azalmalara yol açtı. Avrupa ülkelerinin yıllardır mücadele ettiği düşük doğum oranları, son yıllarda Türkiye 'de de yaşanmaya başlandı. Türkiye, genç nüfus oranını artırmak için dünyadaki örnekleri inceleyerek politika geliştirmeye hazırlanıyor.

EN UYGUN POLİTİKA HAYATA GEÇİRİLECEK Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre 2023'te Türkiye'nin doğum oranları 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir" sözüyle nitelendirdiği doğum oranlarını artırmak için çalışmalarını hızlandırdı. Doğum oranı düşüşünün önüne geçmek ve vatandaşları çocuk sahibi olmaya teşvik etmek için dünyadaki örnekleri inceleyen bakanlık, araştırmaların sonucuna göre Türk kültürüne en uygun politikayı Türkiye'ye uyarlayarak hayata geçirecek.

DOĞURGANLIK SEVİYESİ DÜŞTÜ

Türkiye'de canlı doğan bebek sayısı, geçen yıl 958 bin 408 oldu. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden "toplam doğurganlık hızı", 2001'de 2.38 çocukken, 2023'te 1.51 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2.1'in altında kaldığını gösterdi. Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2001 yılında binde 20,3 iken 2023 yılında binde 11.2 oldu. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20.3 doğum düşerken, 2023 yılında 11.2 doğum düştü.

DİĞER ÜLKELERDE NE GİBİ UYGULAMALAR VAR?

BULGARİSTAN

Bulgaristan, doğum oranlarını artırmak için doğum iznini 12 aya çıkardı.

Doğum iznine ayrılan annelerin maaşları ise her ay hesaplarına yatırılmaya devam etti.