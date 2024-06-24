CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları isyanda! Anlaşma sağlanamayınca bordro yaktılar: Hukuksuzluğa CHP Genel Merkezi çanak tutuyor

HUKUKSUZLUĞUN ALTINDA CHP GENEL MERKEZİ VAR!

Keleş, şunları kaydetti:

"CHP İzmir İl Başkanlığı ile sendikalar arasında yapılan görüşmede, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

Keleş'in açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar maaş bordrolarını yaktı.