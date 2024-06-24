PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları isyanda! Anlaşma sağlanamayınca bordro yaktılar: Hukuksuzluğa CHP Genel Merkezi çanak tutuyor

CHP'li Cemil Tugay yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları belediye yönetimi ile bağlı bulundukları sendikanın anlaşmazlığına tepki olarak maaş bordrolarını yaktı. Sosyal denge tazminatının yarısına el konulduğunu söyleyen çalışanlar hakkında açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, hukuksuzluğun CHP Genel Merkezi onayıyla yapıldığını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 16:58 Güncelleme 24 Haziran 2024, 17:00
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları isyanda! Anlaşma sağlanamayınca bordro yaktılar: Hukuksuzluğa CHP Genel Merkezi çanak tutuyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İzmir Büyükşehir Belediyesinde görevli Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) üyesi memurlar, belediye yönetimi ile aralarında uyuşmazlığa neden olan sosyal denge tazminatına dikkati çekmek amacıyla maaş bordrolarını yaktı.

İzmir'de bordro yakma eylemi!

Fuar Kültürpark Alanı'nda bir araya gelen sendika üyeleri slogan attı, belediye yöneticilerine tepkilerini dile getirdi.

HAKLARIMIZIN GASBINA İZİN VERMEYİZ
"Toplu sözleşme kazanımlarımızın gasp edilmesine izin vermeyeceğiz" yazılı pankart taşıyan sendika üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Fuar Kültürpark Alanı'nda bulunan çalışma ofisine kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, itirazlarına rağmen memurların sosyal denge tazminatının yarısına, hukuksuzca el konulduğunu savundu.

HUKUKSUZLUĞUN ALTINDA CHP GENEL MERKEZİ VAR!
Keleş, şunları kaydetti:

"CHP İzmir İl Başkanlığı ile sendikalar arasında yapılan görüşmede, konuyla ilgili CHP Genel Merkezi tarafından çalışma yapıldığı bildirildi. İzmir'de yaşanan hukuksuzluğun CHP Genel Merkezinin bilgisi ve onayı ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumun siyasal sorumluluğu ve doğuracağı sonuçlar, CHP'nin hanesine emekçiler tarafından not edilecektir. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır."

Keleş'in açıklamasının ardından sendika üyesi memurlar maaş bordrolarını yaktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
Nükleer tehdit topyekün savaş! İsrail, İran, Rusya, Kuzey Kore, ABD… Gizlice hazırlanıyorlar: Hangi ülkenin ne kadar nükleer silahı var?
TikTok’ta tık uğruna Ben dudak seviyorum deyip çocuğu dudağından öptüren Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı
Rusya’da kırmızı alarm! Kilise ve Sinagog hedef alındı: Saldırının izleri A Haber’de | Araçları ateşe verdiler
Memur ve memur emeklisine iki farklı oran! %20.34-21.11 zamla yeni maaş tablosu ortaya çıktı! Enflasyon farkı da dahil...
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
Beyoğlu’nda tıp öğrencisine saldırının görüntüsü ortaya çıktı! Başörtüsünü açtı küfürler savurdu
Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu: Para teklif etti
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
İran seçimlerinde ankette Pezeşkiyan önde! Tahran’da Yaşasın Azerbaycan sloganı: Türk olduğum için Allah’a şükrediyorum
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
Bahar Candan ile birbirlerine girmişlerdi | 9. koğuştan haber var! Seçil Erzan ile Dilan Polat dert ortağı oldu
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
SON DAKİKA