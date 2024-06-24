SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

6 ilde terör örgütü DEAŞ'a "Bozdoğan-46" operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Haziran 2024, 12:01 Güncelleme 24 Haziran 2024, 12:01
6 ilde terör örgütü DEAŞ’a Bozdoğan-46 operasyonu: 31 şüpheli yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarında 31 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

6 İLDE BOZDOĞAN-46 OPERASYONU
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatili boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-46" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.

Bu operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteğiyle durmadan, duraksamadan mücadele etmek. Kesintisiz 365 gün operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’de ’muhasebe’ MYK’sı! 2’si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Almanya’daki EURO 2024’te karpuz desenli şapkayla Filistin’e destek: Türk halkı olarak her zaman Filistin’in yanındayız
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda ’normalleşme’ zirvesi! Mehmet Şimşek CHP heyetini kabul etti | Hangi konular masada? Süreç nasıl gelişti?
Montella, göz bebeğimiz Arda Güler’in yeleğini elinden böyle aldı! O görüntüler herkesi ayağa kaldırdı!
Operasyon: 7! Galatasaray’da 4 transfer 3 ayrılık
FETÖ’nün Karanlık Kurul üyesi Halit Esendir’den darbe itirafı! Elebaşı Fetullah Gülen’i işaret etti: Bilgisi vardı
Fenerbahçe’de yeni sezon öncesi Cengiz Ünder şoku! Kimse beklemiyordu
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu çalışanını tokatladı! Bakın kendisini nasıl savundu? Darp edilen genç konuştu!
Galatasaray’da Batshuayi’nin ardından 2. imza geliyor! İşte bonservis bedeli
Timur Cihantimur için 2 milyon dolarlık teminat teklifi! Mahkeme reddetti! Savcı gerekçeleri bir bir sıraladı
Fenerbahçe’de şok transfer gelişmesi! Jose Mourinho’dan dünya yıldızına ret
Türkiye gri listeden çıkmaya gün sayıyor! Gözler 28 Haziran’da! Gri listeden çıkış borsa, TL ve enflasyonu nasıl etkileyecek?
Netanyahu’nun isyanına karşılık ABD’den silah dolusu kargo! Lübnan sınırında yeni cephe hazırlığı: Fosfor bombalarıyla saldırdılar
Ve Google masada! TBMM’de “Dijital Telif Yasası” görüşmeleri... Emek hırsızlığına son
Teröre Bozdoğan-45 darbesi: 2’si kırmızı 4’ü turuncu 2’si gri toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi
SON DAKİKA