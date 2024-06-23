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CHP'li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu emekçi tokatladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu hakkını isteyen emekçi genci tokatladı. Personelin kamerasına yansınyan o anlar büyük tepkiye yol açarken, saldırıda bulunan Ayhan Sicimoğlu arabasına binerek bölgeden uzaklaştı.

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Giriş Tarihi 23 Haziran 2024, 23:43 Güncelleme 23 Haziran 2024, 23:44
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu emekçi tokatladı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB bütçesiyle belgesel çektirdiği Ayhan Sicimoğlu personel tokatladı.



SKANDAL GÖRÜNTÜ

Sanatçı, gezgin ve gurme olarak bilinen Ayhan Sicimoğlu, çalışanını işten kovdu. Ardından parasını almak için gelen çalışanını darp etti.

Personel ise o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.



"ÇALIŞANIN HAKKI VERİLMİYOR"

Personel, Ayhan Sicimoğlu'na "Çalışanın hakkını vermiyor." diyerek serzenişte bulundu.

Bunun üzerine ise Sicimoğlu personeline "Palavracı" dedi. Ardından "çalışanın hakkı alınır, şahitlerim var" dedi.



PERSONELE TOKATLI SALDIRI

Sinirlerine hakim olamayan Ayhan Sicimoğlu personeline tokatla saldırdı.


"DARP RAPORU ALACAĞIM"

Eski çalışan "Darp raporu alacağım.Sizi polise şikayet edeceğim" dedi.



ARABASINA BİNEREK UZAKLAŞTI

Ardından personele tokat atan Sicimoğlu, arabasına binip olay yerinden uzaklaştı.



SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Sicimoğlu'nun skandal görüntlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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