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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Avrasya Tüneli'nde araç geçiş rekoru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçtiğini ve yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 15:44 Güncelleme 19 Haziran 2024, 15:44
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı: Avrasya Tüneli’nde araç geçiş rekoru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 13 Haziran Perşembe günü Avrasya Tüneli'nden 94 bin 454 araç geçtiğini ve yeni trafik rekoru kırıldığını duyurdu.


94 BİN 454 BİRİM ARAÇ SAYISI İLE YENİ TRAFİK REKORU
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İki kıtayı birleştiren en kısa yol Avrasya Tüneli'nden yeni rekor. 13 Haziran Perşembe günü 94 bin 454 birim araç sayısı ile yeni trafik rekoru kırıldı" dedi.

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