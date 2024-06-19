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İstanbul'da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu

İstanbul'da, Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde sahil kesimlerinde trafik yoğunluğu görülürken Adalar'a gitmek isteyen yolcular Kabataş İskelesi'nde sıra bekledi. Tatilini İstanbul’da geçiren çok sayıda vatandaş, Caddebostan sahiline akın etti. Plajdaki kimi vatandaş denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimileri ise ağaçların gölgesinde ailesiyle birlikte piknik yapmayı tercih etti.

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Giriş Tarihi 19 Haziran 2024, 16:31 Güncelleme 19 Haziran 2024, 16:59
İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu

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Bayram tatili dolayısıyla birçok vatandaşın memleketlerine veya yazlık bölgelere gitmeyi tercih etmesi nedeniyle İstanbul trafiğinde sakin bir gün yaşandı.

Caddebostan Sahili'nde yoğunluk!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişlerinde ve yan yollarda araçlar kısa süreli trafikte bekledi.

Avrupa Yakası'nda Sarıyer, Bebek, Ortaköy, Beşiktaş, Anadolu Yakası'nda ise Beykoz, Çengelköy, Beylerbeyi ile Üsküdar gibi sahil kesimlerinde araçlar zaman zaman güçlükle ilerledi.

TRAFİK YÜZDE 22 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 15.17 itibariyle trafik yüzde 22 olarak ölçüldü.

ADALAR SEFERLERİNDE YOLCU YOĞUNLUĞU
Tatilini Adalar'da geçirmek isteyen vatandaşlar ise Kabataş İskelesi'nde yoğunluğa neden oldu. Kabataş-Heybeliada-Büyükada seferini yapan vapura binmek isteyen yolcular, iskelede bir süre sırada bekledi.

Adalar'a gelen vatandaşlar bayram tatilini bisiklete binip, plajlarda yüzerek değerlendirdi.

Vatandaşlar, Büyükada Edebiyat Müze Kütüphanesi de ziyaret etti.

İstanbul'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

Bazı yerli ve yabancı turistler ise meydan ve caddede gruplar halinde gezdi.

Kurban Bayramı tatilinde kenti gezen İstanbullular, park, millet bahçeleri ve sahillerde yoğunluk oluşturdu.


İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ
Bayramın son gününde sıcak havalardan etkilenen vatandaşlar, park ile millet bahçelerinin yanı sıra sahillere akın etti. Ümraniye Millet Bahçesi'nde piknik yapmaya gelenler doğal gazlı ızgarada yiyeceklerini pişirirken çocuklar da hamakta sallanıp top oynadı.

Millet bahçesi giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu oluştu.

Van'dan İstanbul'a tatil için gelen Tacettin Ortasaç, çevresindekilerin kendilerine gezmek için Ümraniye Millet Bahçesi'ni önerdiğini söyledi.

Bayramın güzel geçtiğini dile getiren Ortasaç, "Bir hafta daha buradayız. Kurban etlerini dağıttık sonra Eminönü'ne ve Eyüpsultan'a gittik. Biraz daha gezip, kafa dinleyip gideceğiz." dedi.

Millet bahçesindeki doğal gazlı ızgaralarda yiyeceklerini pişiren Hasan Metin, sabah erkenden buraya geldiklerini anlattı.

Mekanın ve imkanların çok güzel olduğunu belirten Metin, "Ailece eğleniyoruz. Bayram kısa ve öz geçti. Akraba ziyaretleri, mangal ve piknik derken bayram bitti. Izgarada tavuk revaçta. Doğal gazlı ızgarada pişirmek daha kolay, teknolojinin imkanlarından yararlanmak lazım." diye konuştu.

25 YILDIR KÜSLÜK SONA ERDİ
Millet Bahçesinde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş ise buraya 25 yıldır küs olduğu eniştesiyle geldi.

Kurban Bayramı tatilinde kenti gezen İstanbullular, park, millet bahçeleri ve sahillerde yoğunluk oluşturdu. Ümraniye Millet Bahçesi'nde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş (solda), 25 yıldır küs olduğu eniştesi Metin Biçim (sağda) ile geldiğini söyledi.Kurban Bayramı tatilinde kenti gezen İstanbullular, park, millet bahçeleri ve sahillerde yoğunluk oluşturdu. Ümraniye Millet Bahçesi'nde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş (solda), 25 yıldır küs olduğu eniştesi Metin Biçim (sağda) ile geldiğini söyledi.

Baş, "Dargınlık bugün sona erdi, ilk defa Kurban Bayramı'nda bir araya geldik. Doğada biricik eniştemle mangalın sıcaklığıyla aramızdaki buzları erittik. Bizim için çok hayırlı bir bayram oldu. Bu bayramın bana en büyük hediyesi eniştemle bir araya gelmek oldu." diye konuştu.

Üsküdar'a gelen vatandaşlar, Boğaz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar banklar ve kafelerde otururken çok sayıda kişi denize oltalarını atıp balık tuttu.

Salacak'ta birçok kişi denize girip serinlerken kimi güneşlendi kimi de kanoyla denize açıldı.

Sahil hattı boyunca araçların da sağlı sollu yoğun olarak park edildiği görüldü.

Olta balıkçısı Halit Demir, "Denizde balık yok ama vakit geçirmek için geliyoruz. Sık sık buradayım. Tatil olunca millet hemen buralara geliyor. Her taraf dolu. Her gün böyle olmuyor, akşamüstü daha da kalabalık olur." ifadelerini kullandı.

Salacak'ta denize giren 70 yaşındaki Mehmet Yazıcı ise "Bayram harika geçiyor. Denizimiz güzel, tertemiz su. Tarihi Yarımada karşımızda, Kız Kulesi burada. Bundan daha güzel ne olabilir? Mavi değil, masmavi bayrak lazım buraya. Ben 5 senedir her gün buradayım." dedi.

Ayrıca, Üsküdar İskelesi'nde Eminönü-Karaköy seferi yapacak vapurlarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

İskelede Boğaz turu yapmak için tekne bekleyenler sıra oluşturdu.

Yerli ve yabancı turistler, eşsiz Boğaz manzarasına karşı fotoğraf çektirdi.

- Güneş Plajı'nda yoğunluk

Bayram tatilinde yoğunluğuyla dikkati çeken Bakırköy Florya'daki Güneş Plajı'nda durum bugün de değişmedi.

Plajda denize girip serinleyen vatandaşlar, güneşlenmeyi ihmal etmedi.

Yeşilköy'de ailesiyle piknik yapan vatandaşlar, eğlenceli vakit geçirdi.

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular Büyükçekmece'deki sahile geldi.

Bazı vatandaşlar denize girip güneşlenirken bazıları da sahilde yürüdü.

VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN PLAJI'NA AKIN ETTİ
Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren çok sayıda vatandaş, Caddebostan sahiline akın etti. Plajdaki kimi vatandaş denize girerek serinlemeyi tercih ederken kimileri ise ağaçların gölgesinde ailesiyle birlikte piknik yapmayı tercih etti.

Kurban Bayramı'nın 4'üncü gününde sıcaktan bunalan vatandaşlar, sahillere akın etti. 9 günlük bayram tatilinde kimi vatandaşlar memleketlerinin ve tatil beldelerinin yolunu tutarken, İstanbul'da kalan vatandaşlar ise sahil noktalarında ve piknik alanlarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun yaşandığı yerlerden biri de Caddebostan sahiliydi. Kimi gölgede ailesiyle birlikte piknik yaparken kimileri de plajda denizin tadını çıkardı. Cankurtaran, tuvalet ve duş gibi hizmetlerin de bulunduğu Caddebostan halk plajında yoğunluk yaşandı.

AİLEMLE BERABER DENİZİN KEYFİNİ ÇIKARMAYA GELDİK
Ailesi ile birlikte plaja gelen Beren Özgirişgen, "Ailemle beraber denizin keyfini çıkarmaya geldik. Bayramın 4. Günü. Deniz güzel, plaj güzel. Bizim her zaman geldiğimiz bir yer. Bayram dolayısıyla herkes izinde, yoğunluk bundan kaynaklı. Aileler çocuklarını almış buraya gelmişler" diye konuştu.

EVİMİZE DE YAKIN, YORULMADAN DENİZE GİRİYORUZ
Plaja gelen Cahit Yıldız, "Bayramın tadını çıkarıyoruz, güneşleniyoruz. Bugün son gün, yarın işbaşı. Her şey yolunda. Deniz de güzeldi. Evimize de yakın, yorulmadan denize giriyoruz" dedi.

Denize girmek yerine gölgeyi tercih ettiğini söyleyen Zekeriya Oruç, "Bayramdan sonra bir stres atmamız gerekiyordu. Ailecek geldik, burayı günü değerlendirmek için. Öğlen saati olduğu için bayağı sıcak, gölgeyi tercih ettik" diye konuştu.

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