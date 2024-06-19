İstanbul’da bayram durumu! Yollar boş plajlar dolu

Bazı yerli ve yabancı turistler ise meydan ve caddede gruplar halinde gezdi.

İstanbul 'un turistik mekanlarından Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin sakin olduğu görüldü.

İSTANBULLULAR SAHİLLERE AKIN ETTİ Bayramın son gününde sıcak havalardan etkilenen vatandaşlar, park ile millet bahçelerinin yanı sıra sahillere akın etti. Ümraniye Millet Bahçesi'nde piknik yapmaya gelenler doğal gazlı ızgarada yiyeceklerini pişirirken çocuklar da hamakta sallanıp top oynadı.

25 YILDIR KÜSLÜK SONA ERDİ Millet Bahçesinde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş ise buraya 25 yıldır küs olduğu eniştesiyle geldi.

Mekanın ve imkanların çok güzel olduğunu belirten Metin, "Ailece eğleniyoruz. Bayram kısa ve öz geçti. Akraba ziyaretleri, mangal ve piknik derken bayram bitti. Izgarada tavuk revaçta. Doğal gazlı ızgarada pişirmek daha kolay, teknolojinin imkanlarından yararlanmak lazım." diye konuştu.

Bayramın güzel geçtiğini dile getiren Ortasaç, "Bir hafta daha buradayız. Kurban etlerini dağıttık sonra Eminönü'ne ve Eyüpsultan'a gittik. Biraz daha gezip, kafa dinleyip gideceğiz." dedi.

Van'dan İstanbul 'a tatil için gelen Tacettin Ortasaç, çevresindekilerin kendilerine gezmek için Ümraniye Millet Bahçesi'ni önerdiğini söyledi.

Kurban Bayramı tatilinde kenti gezen İstanbullular, park, millet bahçeleri ve sahillerde yoğunluk oluşturdu. Ümraniye Millet Bahçesi'nde ailesiyle piknik yapanlardan Erdal Baş (solda), 25 yıldır küs olduğu eniştesi Metin Biçim (sağda) ile geldiğini söyledi.

Baş, "Dargınlık bugün sona erdi, ilk defa Kurban Bayramı'nda bir araya geldik. Doğada biricik eniştemle mangalın sıcaklığıyla aramızdaki buzları erittik. Bizim için çok hayırlı bir bayram oldu. Bu bayramın bana en büyük hediyesi eniştemle bir araya gelmek oldu." diye konuştu.

Üsküdar'a gelen vatandaşlar, Boğaz manzarası eşliğinde yürüyüş yapmayı tercih etti.

Bazı vatandaşlar banklar ve kafelerde otururken çok sayıda kişi denize oltalarını atıp balık tuttu.

Salacak'ta birçok kişi denize girip serinlerken kimi güneşlendi kimi de kanoyla denize açıldı.

Sahil hattı boyunca araçların da sağlı sollu yoğun olarak park edildiği görüldü.