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Başkan Erdoğan'dan kararlılık mesajı: Sınırımızda Teröristan kurulmasına izin vermeyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırımızda Teröristan kurulmasına izin vermeyiz" diyerek kararlılık mesajı yolladı. Rusya ve Suriye de bu girişime karşı çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 19 Haziran 2024 Güncelleme 19 Haziran 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan kararlılık mesajı: Sınırımızda Teröristan kurulmasına izin vermeyiz

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Türkiye, PKK'nın düzenlemek istediği korsan seçimlere karşı diplomatik hamle yaptı. ABD seçimi desteklemediğini açıklamak zorunda kaldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Türkiye-Suriye arasında normalleşme olacağı vurgulandı. Londra merkezli Arap gazetesi Asharq Al-Awsat, iki ülkenin yakında Rusya'nın arabuluculuğunda bir araya geleceğini yazdı.

Putin-Fidan görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin düzenlemeyi planladığı ve ağustos ayına ertelenen seçimlerin de ele alındığı hatırlatıldı. Kaynaklar; Türkiye gibi Rusya ve Suriye'nin de bu sözde seçime karşı olduğunu ve bu nedenle Ankara-Şam hattında bir anlaşma sağlanabileceği iddiasını ortaya attı.

Türkiye, Suriye'de oldubittiye izin vermeyeceğini defalarca deklare ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de kurulmak istenen "teröristan"a izin vermeyeceklerini vurgulanmıştı. Türkiye'nin kararlı duruşu sonrası ABD yönetimi de örgütün seçim hamlesini desteklemediğini açıklamıştı. Kimseden destek göremeyen PKK/PYD/YPG sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı. Daha önce 11 Haziran'da yapılacağı ilan edilen sözde yerel seçimin, 18 Ağustos'a ertelendiği açıklarken, Ankara seçimin tamamen iptali için her türlü girişimde bulunacağını vurguladı.

PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan telefonda konuştu. Görüşmede iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

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