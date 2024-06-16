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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in soykırımı karşısında Biden’ın samimiyet testinden geçtiğini söyledi. “ABD, ateşkes konusunda BMGK’yı bloke ediyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu

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Başkan Erdoğan, İspanya ve İtalya ziyaretlerinin ardından Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu:

BMGK'nın bugüne kadar attığı adımlara dikkat ederseniz ABD'nin her zaman kesişim noktası olmuştur. Burada da büyük ihtimalle yine öyle olacak.
Çünkü İsrail aleyhinde alınması gereken kararlar söz konusu olduğunda ABD, BMGK'yı bloke ediyor. Şu anda alınan ateşkes kararında da benim endişem yine bir şekilde Konsey'i bloke edeceği şeklinde.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bizzat açıkladığı üç aşamalı bir ateşkes planı var. Fakat daha öncesinde de İsrail'in bu ateşkes çabalarını defalarca sabote ettiğini biliyoruz. Mesela Joe Biden yine Ramazan ayı öncesi bir ateşkes olacağını açıklamıştı ama olmamıştı. Sayın Biden'dan bu planın bir seçim yatırımı değil, gerçekten ve samimi olarak Filistin'deki katliamları sonlandırmak için atılmış bir adım olduğunu ispat etmesi doğal olarak beklenir. Biden da artık bir samimiyet testinden geçmektedir.

Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde terör örgütünü meşrulaştırma ve bölgede bir teröristan kurmak için tertiplenmiş bir oyun var. Burnumuzun dibinde bir teröristan kurdurmayız. Bunun için gereken ne ise yapmaktan da asla ve asla imtina etmeyiz" dedi.

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