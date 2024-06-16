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Başkan Erdoğan 'Yumuşama' zirvesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den gelen açıklamalara sert çıktı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya-İtalya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Yumuşama' zirvesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den gelen açıklamalara sert çıktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Haziran 2024 Güncelleme 16 Haziran 2024, 06:55
Başkan Erdoğan ’Yumuşama’ zirvesinin ardından CHP lideri Özgür Özel’den gelen açıklamalara sert çıktı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'Yumuşama' zirvesinin ardından CHP lideri Özgür Özel'den gelen açıklamalara sert çıktı.

Siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik. Kibarlıktan anlamadılar. Belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar.

CHP'nin başındaki zat, iade-i ziyaretimizi hazmedebilseydi bu tür açıklamalar yapmazdı. Görüşme sonrası tavrı bizi üzdü. Devlet Bey, sakin ve tartışmaya fırsat vermeden açıklama yaptı. Konuyu bu şekilde kapattı. Bence gayet isabetlidir.

Bizler, Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusun!

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