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Sinan Ateş cinayetinde çember daraldı!

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş suikastıyla ilgili, “Bütün maddeler bir Venn şeması haline getirildiğinde kesişim kümeleri ortaya çıkacak, bu karanlık elin kimi ya da kimleri korumaya, hangi gerçeği gizlemeye çalıştığı net bir şekilde anlaşılacaktır” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Haziran 2024 Güncelleme 15 Haziran 2024, 07:01
Sinan Ateş cinayetinde çember daraldı!

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Ankara'da tetikçi Eray Özyağcı'nın katlettiği Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya açık mektup yazdı.

"Sayın Bakanlarım şüphe yok ki bütün bu maddeler bir Venn şeması haline getirildiğinde kesişim kümeleri ortaya çıkacak, bu karanlık elin kimi ya da kimleri korumaya, kamuoyundan hangi gerçeği gizlemeye çalıştığı net bir şekilde anlaşılacaktır... Kanaatim odur ki katilleri koruduğu apaçık ortada olan bu karanlık eli ortaya çıkarmanız durumunda bu siyasi cinayet aydınlanacaktır. Suçlu ile masumlar birbirinden ayrılacak" ifadesini kullandı.

DELİLLER KARARTILDI
Ayşe Ateş, "Şu anda tutuklu bulunan bazı şahıslar birkaç kez gözaltına alınıp salıverildi. Bu salıverilme günlerinde deliller karartıldı" diye konuştu.

KILAVUZ GÖRÜNDÜ
Ateş suikastıyla ilgili kilit isim olduğu iddia edilen eski milletvekili Olcay Kılavuz ses verdi. Savcılığa ise çağrısını iletti: Beni savcılık, mahkeme çağırsın, dinlesinler. Bana yöneltilen soruları cevaplamaya hazırım. Bildiklerimi anlatmaya hazırım.

VENN ŞEMASI NEDİR
Venn şeması, birbirlerinin içinden geçen çemberlerden oluşan bir çeşit grafik şemadır. Her çember ayrı bir konsepti veya veri gurubunu temsil eder ve çakışan bölümler paylaştıkları nitelikleri gösterir. Düşüncelerinizi bir Venn şemasına aktardığınızda ilişkilerin ve belirli kalıpların ortaya çıktığını görmeye başlayabilirsiniz.

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