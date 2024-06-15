AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten çok önemli açıklamalar! Başkan Erdoğan -Akşener görüşmesinin perde arkasında ne var? CHP ile ittifak kurulacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarına, bayram tatili dolayısıyla yola çıkan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak başladı.
ÖMER ÇELİK'TEN EYLEM TOK VE OĞLU'NUN YAKANLAMASINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Ömer Çelik, Eyüpsultan'da, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ile firari şüpheli annesi Eylem Tok'un ABD'de yakalanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Adalet Bakanlığının, T.C. ve annesi hakkında iade sürecinin başlatıldığını duyurduğunu hatırlatan Çelik, şunları söyledi:
"Bu toplumsal hafızada yara açmış bir olaydı, inşallah normal yargı sürecine girmesi için gereken sonuç elde edilmiş olur. Hukukun işlemesi önemli. Bu tip olaylarda siyasetten bir değerlendirme beklenir ama siyasetin hukukun işlemesi konusunda hassasiyetle yürümesi, mesafeyi koruması lazım. Toplumsal hassasiyet tabii ki önemli. Olayın haberlerden izlediğimiz kadarki üzüntü verici tarafları çok fazla. Netice itibarıyla hukuk işlesin. Bizim arzumuz burada nedir? Birisi hukuktan kaçıyor, bu da toplumsal hafızada büyük bir yara oluşturdu. Bunun giderilmesi bakımından hukukun işlemesine imkan verecek bir sonucun doğmasını sağlar bu iade."
"BİZİM İTTİFAKIMIZ CUMHUR İTTİFAKI"
Çelik, Başkan Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel'in görüşmesine değinerek, "Biz bunu her zaman arzuladık. Sayın Baykal zamanında da diğer zamanlarda da. Yumruklarımızla konuşacağımıza bir masa etrafında meselemizi konuşalım. Bu, şu demek değil. Ne AK Parti AK Parti olmaktan çıkacak, ne CHP CHP olmaktan çıkacak. Ne biz politikalarımızı savunmaktan vazgeçeceğiz, ne onlar bizi eleştirmekten vazgeçecekler, ne de bir ittifak kuracağız. Bizim ittifakımız Cumhur İttifakı." diye konuştu.
Özel'in "Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin." açıklamasını eleştiren Çelik, şunları kaydetti:
"Bir diyalog süreci olmuş, buyurmuşsunuz AK Parti Genel Merkezi'ne gelmişsiniz, biz de bundan gayet memnuniyet duyduğumuzu açıklamışız. Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanı olarak iadeiziyarette bulunmuş. Bundan hemen sonra Cumhur İttifakı birleşenlerine, AK Parti ve MHP'ye 'suç ortağı' ifadesinin kullanılmasının ne siyasi nezaketle ilgisi var ne siyasi idrakle ilgisi var. O zaman siz AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinizde bir suç merkezine mi geldiniz?"
Çelik, Özel'in sözlerine yönelik eleştirilerini sürdürerek, "Muhalefet etmesin demiyorum. Tabii ki muhalefet edecek. Bunun dışında bir kelime, eleştiri sözü yok mudur? Ne demek suç ortağı, kim ne suçu işlemiş? Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kendi siyasi programlarımız ve ilkelerimiz çerçevesinde bir siyaset yürütmüşüz. Siyasetin meşru alanı içinde, hukukun içinde bunları gerçekleştirmişiz.'' ifadelerini kullandı.
AKŞENER ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNİN PERDE ARKASI
Başkan Erdoğan ile eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüşmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Çelik, "Ne konuştukları Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdirleri. Sayın Akşener niye şimdi görüştü? Sayın Akşener genel başkanken de randevu isteseydi bu randevu verilirdi. Cumhurbaşkanı'mızın randevu vermeme gibi değerlendirmesi yoktu. Randevu söz konusu olmuş, Sayın Cumhurbaşkanı'mız da o randevuyu verdi." diye konuştu.