Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: "Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir"



Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır."