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Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: "Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir"

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez." denildi.

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 15:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 16:18
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir

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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.


GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.


Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır."

YURT DIŞINA ÇIKIŞ TARİHİNDE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TUTARLAR ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKİR
"Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması: Çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir
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