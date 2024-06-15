Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ukrayna Barış Konferansı’nda önemli açıklamalar: Türkiye barış sürecini kolaylaştırmaya hazır





'ÖNÜMÜZDE UKRAYNA BARIŞ PLANI VAR' Bu savaşın kitle imha silahlarını içermesi riski olduğundan bahseden Fidan, "Bugün bu 2 riski önlemek ve savaşa bir son vermek için toplanmış bulunuyoruz. Önümüzde Ukrayna Barış Planı var. Rusya da kısa süre önce kendi şartlarını, kendi koşullarını paylaştı. İçeriği ve öne sürülen koşullardan bağımsız bir şekilde bunların önemli adımlar olduğunu ve umut ışığı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki taraf da diğer tarafın attığı adımların daha geniş kapsamlı savaş çabalarının bir uzantısı olduğunu düşünüyor. Bu konferans köprüden önceki son çıkış olabilir" diye konuştu.





Rusya'nın da salonda bulunması gerektiğine değinen Fidan, "Rusya da salonda bulunsaydı bu zirve daha sonuç odaklı olabilirdi. Halihazırda uygulanmakta olan tedbirleri güçlendirmek için diplomasi ve müzakereleri kullanan kapsamlı ve kapsayıcı bir stratejiye giderek daha fazla ihtiyaç duyulduğuna inanıyoruz" dedi.





'TÜRKİYE HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIRDIR' Türkiye'nin savaşın başından itibaren diplomatik çabalarda bulunduğuna değinen Fidan, "Mart 2022'deki İstanbul görüşmeleri ve Karadeniz Tahıl Girişimi, diplomasi ve müzakerelerin ilerleme sağlayabileceğinin çok önemli işaretleridir. Türkiye her zaman olduğu gibi süreci kolaylaştırmaya hazırdır. Burada bir hususun altını çizmek isterim. Kapsayıcı niteliği, tahıl girişimini başarılı ve benzersiz kılmıştır. Her iki taraf için de öngörülebilirlik sağlamış ve deniz ihracatı için seyir güvenliğini temin etmiştir. Buradan öğreneceğimiz çok şey var. Benzer bir mekanizmayı hayata geçirmeye yönelik son girişimimiz de neredeyse olumlu bir sonuç vermiştir Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan desteğini kararlılıkla sürdürmektedir. Barış vizyonumuz gerçekçi, kapsayıcı, pratik ve uygulamaya yöneliktir. Bu amaçla ileriye dönük bir yol oluşturmaya kararlıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belirttiği gibi adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN