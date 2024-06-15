Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararnamesiyle 4 bin 299 hakim ve savcının yeni görev bölgeleri belirlendi. Bu kişiler arasında çeşitli olaylarda adları tartışmalı olarak geçen 4 yargı mensubunun tenzili rütbe ile yer değiştirdiği öğrenildi.

Sinan Ateş'in ölümüyle ilgili soruşturmada görev yapan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Durdu Özer, Bölge Adliye Mahkemesi'ne Ali Kaya ise Diyarbakır Çınar Cumhuriyet Savcılığı'nda göreve getirildi.

Antalya Kaş Adliyesi'ndeki 'makam tuvaleti' krizinin başrolündeki Başsavcı Gökhan Feyzoğlu'na da bu görevinden el çektirildi. Afyon savcılığında görev verildi. Dinlenme odasında cephaneliğini sergileyen İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur da tenzili rütbe ile Karşıyaka Hakimliği'ne gönderildi.