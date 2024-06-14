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Sahte engelli raporu hazırlayanlara operasyon: 17 kişi yakalandı

Aydın Nazilli'de düzenlenen operasyonla sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen 17 kişi yakalandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi. 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 14:03 Güncelleme 14 Haziran 2024, 14:03
Sahte engelli raporu hazırlayanlara operasyon: 17 kişi yakalandı

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Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu hazırladığı belirlenen suç örgütüne yönelik harekete geçti.

Aydın merkezli İzmir, İstanbul ve Tunceli'de haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliye yönelik dün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgüt elebaşı Ç.G.'nin de aralarında bulunduğu 17 şüpheli, yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 87 sağlık kurulu raporu, 127 evrak, 2 tabanca, 54 fişek, 3 şarjör, 18 cep telefonu, 2 engelli kimlik kartı, 6 reçete, bilgisayar, sim kart adaptörü, banka kartı, laboratuvar kartı, 11 sim kart, 7 CD ve 5 flash bellek ele geçirildi.

205 MİLYONLUK VURGUN
Şüphelilerin vatandaşlara sahte engelli raporu düzenleyerek engelli araç alımı, emeklilik, aylık bağlatma, bakım yardımı, özel eğitim ve istihdam gibi hak ve hizmetlerden usulsüz yararlandırıp, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarını işledikleri belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve jandarmanın araştırmaları sonucunda, örgüt içinde 205 milyon 219 bin 909 TL para akışı tespit edildi. 17 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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