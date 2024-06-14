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İşte liderlerin Kurban Bayramı programı! Başkan Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli...

Liderlerin Kurban Bayramı programı belli oldu. Başkan Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak. İşte liderlerin pogramı...

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 13:48 Güncelleme 14 Haziran 2024, 13:53
İşte liderlerin Kurban Bayramı programı! Başkan Erdoğan, Özgür Özel, Devlet Bahçeli...

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Kurban Bayramı yaklaşırken liderlerin Bayram programı da belli oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN AİLESİ İLE
Başkan Erdoğan, bayramı Ankara dışında karşılayacak ve ailesiyle geçirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise bayramı Ankara'da karşılayacak.

CHP Genel Başkanı Özgür ÖzelCHP Genel Başkanı Özgür Özel

ÖZEL, BAHÇELİ DERVİŞOĞLU...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramda ailesiyle memleketi Manisa'da olacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı'nı Ankara'da karşılayacak.

MHP Genel Başkanı Devlet BahçeliMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramda Ankara'da bulunacak.

DİĞER PARTİ LİDERLERİ NEREDE OLACAK?
DEM'li Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, bayram boyunca il dışında olarak belediye ziyaretleri yapacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bayramı Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Gecek mahallesinde, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise memleketi Afyonkarahisar'da karşılayacak.

Bayramda, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara'da, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu İstanbul'da bulunacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Kurban Bayramında İzmir'de olacak. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise bayramı, memleketi Yalova'nın Elmalık köyündeki evinde geçirecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in bayramda Ankara'da olması beklenirken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bayramda Muğla'nın Datça ilçesinde olacak.

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