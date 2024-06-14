SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Türkiye'ye döndü

İtalya'daki G7 Liderler Zirvesi'nde temaslarını tamamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yaptı. Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 00:54 Güncelleme 15 Haziran 2024, 00:54
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 Liderler Zirvesi’ndeki temaslarının ardından Türkiye’ye döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da G7 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından yurda döndü.



Özel uçak "CAN" ile Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer ilgililer karşıladı.



Başkan Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

Başkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesine katılmak üzere İtalyada dünyaya seslendiBaşkan Erdoğan G7 Liderler Zirvesine katılmak üzere İtalyada dünyaya seslendi
İtalyadaki G7 Liderler Zirvesinin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusuİtalyadaki G7 Liderler Zirvesinin sonuç bildirisi yayınlandı: İki devletli çözüm vurgusu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı! Papa Francis ile ayaküstü dikkat çeken sohbetBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, G7 zirvesinde aile fotoğrafı çekimine katıldı! Papa Francis ile ayaküstü dikkat çeken sohbet

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA