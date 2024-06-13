TBMM’de 9’uncu Yargı Paketi düzenlemesi için son günler | AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu açıkladı

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "9'uncu Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarımızda etki ajanlığına ilişkin herhangi bir düzenleme, çalışma başından itibaren bulunmamaktadır. 6284 sayılı kanunla ilgili de herhangi bir düzenleme bu çalışma da söz konusu değildir" dedi.

KURBAN BAYRAMI SONRASINI İŞARET ETTİ

AK Parti'li Akbaşoğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, TBMM'nin Kurban Bayramı sonrasında yasama faaliyetlerini sürdüreceğini belirterek, "Bu bağlamda, Sermaye Piyasaları Kanunu'nda kripto varlıklarla ilgili düzenleme başta olmak üzere ulaşım, habercilik ve sivil havacılık gibi konularda çeşitli düzenlemeleri içeren bir kanun teklifimizin görüşmesini gerçekleştireceğiz. Akabinde Hazine ve Maliye Bakanlığımızın tasarruf tedbirlerini de içeren 2 farklı kanun çalışması ile ilgili milletvekili arkadaşlarımız, grup başkanımız, grup başkan vekillerimizle birlikte çalışmalar devam ediyor. Bunun akabinde Öğretmenlik Meslek Kanunu'yla ilgili bir çalışma devam etmekte. İnşallah Kurban Bayramı sonrasında 6-7 kanun teklifimizi, temmuz ayı sonuna kadar Meclis'te görüşmeyi planlıyoruz" dedi.