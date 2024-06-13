Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: "Başını sallama bak ben dik duruyorum"

"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş, bu kararlar çerçevesinde, örneğin bu isimlerden biri 100'ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş, ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir."

"Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum. Kavala olur Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz. Yapılan iş budur. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye'deyiz. Bu Bölgedeki güven için attığımız adımlardır ve böyle de devam edecektir."