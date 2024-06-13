SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: "Başını sallama bak ben dik duruyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İspanyol bir gazetecinin eli kanlı terör tutukluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap veren Erdoğan, "Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir. Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 17:25 Güncelleme 13 Haziran 2024, 17:28
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Başını sallama bak ben dik duruyorum"

İSPANYOL MUHABİRDEN DEMİRTAŞ VE KAVALA SORUSU


İspanyol El Pais muhabirinin eli kanlı terör tutukluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap verdi.

BAŞINI SALLAMA BAK BEN SALLAMIYORUM, DİK DURUYORUM
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir. Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum." dedi.

TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR

Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş, bu kararlar çerçevesinde, örneğin bu isimlerden biri 100'ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş, ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir."

"Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum. Kavala olur Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz. Yapılan iş budur. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye'deyiz. Bu Bölgedeki güven için attığımız adımlardır ve böyle de devam edecektir."

Başkan Erdoğan'dan İspanya çıkarması

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sanchez’den ortak açıklamalar! İki devletli çözüm ve Gazze vurgusu | TCG Anadolu’nun üst modeli geliyor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor: 146,2 milyar dolara çıktı! Tüm zamanların en yüksek seviyesi | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten açıklama
İHH
Başkan Erdoğan’dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: Başını sallama bak ben dik duruyorum
MSB’den haftalık ’Z’ raporu! ’Teröristan’ seçimlerine geçit yok: Tamamen iptal edin uyarısı | ABD’den F-16 alımında imzalar atıldı
9. koğuşta ayrılık! Seçil Erzan ve Nihal Candan kavgasının perde arkası ortaya çıktı! Cezaevi yönetimi kararını verdi
Yılın transfer çalımı yükleniyor! Fenerbahçe’den Galatasaray’a sezon başı golü
Ceset çekildiği iddia edilen kıyma makinesi canlı yayına getirildi! Herkesin kanı dondu! Mehmet Taşpınar günler sonra itiraf etti
Sapık öğretim görevlisi hakkında şok detay! Güvenlik görevlisinin ifadesi dava dosyasına girdi: Odadan sevişme sesleri geliyordu
Bu hamle olay çıkarır: Galatasaray’ın yıldızına Fenerbahçe kancası! Transfere olumlu bakıyor
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İspanya İş Forumu’nda önemli açıklamalar
Pasifik’te karanlık ordu: Pekin’in gizli milisleri balıkçı tekneleri! İleri karakollara akın ediyorlar: Savaş kapıda
LGS’de mahkemelik olan Fen Bilimleri sorusu! BİLSEM öğrencisi davacı... Ya cevap değişsin ya da iptal edilsin
Galatasaray’dan çok konuşulacak transfer hamlesi: Eski Beşiktaşlı geliyor! Yeni takımında şov yapmıştı
Rus savaş gemileri ABD sınırında: Florida’ya sadece 145 km uzaklıkta! Beyaz Saray alarm durumuna geçmişti: Kremlin’den açık tehdit
SON DAKİKA