Başkan Erdoğan'dan İspanyol gazeteciye Demirtaş ve Kavala ayarı: "Başını sallama bak ben dik duruyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İSPANYOL MUHABİRDEN DEMİRTAŞ VE KAVALA SORUSU
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile ikili ve heyetlerarası yaptığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
İSPANYOL MUHABİRDEN DEMİRTAŞ VE KAVALA SORUSU
İspanyol El Pais muhabirinin eli kanlı terör tutukluları Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala hakkındaki sorusuna çok sert cevap verdi.
BAŞINI SALLAMA BAK BEN SALLAMIYORUM, DİK DURUYORUM
Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir. Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum." dedi.
TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR
Başkan Erdoğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye bir hukuk devletidir. Kararları yargı verir. Bu verdiğiniz isimlerle ilgili olarak yargımız kararını vermiş, bu kararlar çerçevesinde, örneğin bu isimlerden biri 100'ü aşkın gencin ölümüne neden olmuş, ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölümlere neden olmuşlar. Sizlerin bu soruları sorması bizi düşündürüyor. Bir basın mensubunun teröristleri savunması gerek anlamda üzmektedir."
"Başını sallama bak ben sallamıyorum, dik duruyorum. Kavala olur Demirtaş olur biz yasaların dediğini yerine getiririz. Yapılan iş budur. Siz Türkiye'de yaşamıyorsunuz sanırım. Biz Türkiye'deyiz. Bu Bölgedeki güven için attığımız adımlardır ve böyle de devam edecektir."