MSB'den haftalık 'Z' raporu! 'Teröristan' seçimlerine geçit yok: "Tamamen iptal edin" uyarısı | ABD'den F-16 alımında imzalar atıldı

"TAMAMEN İPTAL EDİN" UYARISI Terör örgütü tarafından yapılmak istenen bu sözde seçimler BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına, Suriye'nin toprak bütünlüğüne aykırıdır. Ertelenmesi değil tamamen iptal edilmesi uyarımızı yineliyoruz.

Daha önce Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız bu seçimlerin yapılmaması noktasında gerekli uyarıları yapmıştı. Bu sözde seçimlerin ertelemeden ziyade tamamen iptal edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştık.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediği duyurduğu sözde yerel seçimlerle ilgili olarak şunları kaydetti;

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarınca, ABD'den F-16 tedariki sürecindeki son durum ile terör örgütü PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı ve ertelediğini duyurduğu sözde yerel seçimlere ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;





Bakanlıktan yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde;

"Hudutlarımızla ilgili daha önce de karşılaştığımız gibi yeri, zamanı ve hangi ülkeden olduğu belli olmayan ve insan kaçakçılarının reklamlarını da içeren görüntüler üzerinden asılsız iddialar ortaya atılmaktadır.

Yurt içinde gördüğü her yabancıyı hudutlardan yasa dışı yollarla ülkemize gelmiş zanneden veya kasıtlı olarak bu algıyı oluşturmaya çalışanlar, en büyük saygısızlığı büyük bir kahramanlık ve fedakârlıkla 7 gün 24 saat esasına göre sınırlarımızı koruyan 60 bin Mehmetçiğimize yapmakta ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atmaktadır.

Sınırlarımızın güvenliğinden emin olmak isteyen herkesi hudutlarımızda misafir etmekten büyük memnuniyet duyacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Cumhuriyet tarihimizin en etkin tedbirleri ve çok yönlü güvenlik sistemleriyle kesintisiz bir şekilde korunan hudutlarımızda;

- 210'u son bir haftada olmak üzere, 01 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5.215 şahıs yakalanmıştır.

Son bir haftada engellenen 1.344 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı 59.636 olmuştur.

Ayrıca, icra edilen operasyonlarda bu hafta içerisinde yaklaşık 39 kilogram uyuşturucu madde (Metamfetamin) ele geçirilmiştir.



BÖLGESEL VE KÜRESEL BARIŞ VE İSTİKRARA KATKILAR / İKİLİ İLİŞKİLER

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar çerçevesinde bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamayı da sürdürmektedir.

Sayın Bakanımız;

- 06 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın davetlisi olarak ülkemize gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyetin TUSAŞ tesislerini ziyaretine refakat etmiştir.

- 10 Haziran'da Pakistan Genelkurmay Başkanı'nı kabul eden Sayın Bakanımız

11 Haziran'da resmî davetlisi olarak ülkemizde bulunan Malezya Savunma Bakanı ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirmiş ve aynı gün Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısını kabul etmiştir.

Ülkemiz, 70 yıldan fazla süredir üyesi olduğu NATO'nun, aktif ve yapıcı bir üyesi olarak, değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmayı, İttifak'a katıldığı günden bu yana üstlenmiş olduğu tüm görev ve misyonları başarı ile yerine getirmeyi sürdürmektedir.

Bu kapsamda; Sayın Bakanımız, bugün ve yarın Brüksel'de bulunan NATO Karargâhındaki Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılım sağlamaktadır.

Söz konusu toplantılar çerçevesinde Sayın Bakanımızın mevkidaşları ile ikili görüşmeler yapması da planlanmaktadır.

6-7 Haziran'da Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı kapsamında Arnavutluk'ta bulunan Genelkurmay Başkanımız;

- "Balkan Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi"ni imzalamış,

- Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Arnavutluk Genelkurmay Başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirmiş,

- Arnavutluk Savunma Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiştir.

Sayın Genelkurmay Başkanımız resmî davetlisi olarak ağırladığı Pakistan Genelkurmay Başkanı'na 10 Haziran'da Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Madalyası tevcih etmiştir.

11 Haziran'da Hırvatistan'da düzenlenen ve ülkemizin ilk kez davet edildiği "Orta Avrupa Genelkurmay Başkanları Toplantısı"na katılan Sayın Genelkurmay Başkanımız, Hırvatistan Genelkurmay Başkanı ile ikili bir görüşme de gerçekleştirmiştir.

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında; Millî Savunma Üniversitesi heyetimiz, 07 Haziran'da Yunanistan Millî Savunma Kolejini ziyaret etmiştir.