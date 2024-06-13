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MHP lideri Bahçeli, AK Parti ile CHP arasındaki yakınlaşma hakkında konuştu

Bahçeli, AK Parti ile CHP arasındaki yakınlaşma için “Geniş tabanlı ittifakı destekliyorum. Cumhur İttifakı’na bağlılığımız devam edecek” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
MHP lideri Bahçeli, AK Parti ile CHP arasındaki yakınlaşma hakkında konuştu

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MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 seçimleri sonrası partiler arasında 'normalleşme' ve 'yumuşama' arayışları temel alınarak, çok bilinmeyenli yeni bir denklemin kurulmak istendiğini belirtti.

Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacaktır. AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da 6'lı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi'nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı'na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM'de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da şartlar ne olursa olsun sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalnız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir" dedi.

MHP DURUŞMAYA KATILACAK
Bahçeli, "MHP, mezkur davanın 1 Temmuz 2024'te yapılacak duruşmasında mutlaka hazır bulunacak, karanlık oyunlarla ve bu oyunların figüranlarıyla Türk yargısının huzurunda hesaplaşacaktır" dedi.

İRADEMİZ TAMDIR
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır" dedi.

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